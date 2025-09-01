Piero Quispe se va de Pumas UNAM de México luego de un año y medio de buenos momentos, pero también de cierta irregularidad, y su DT Efraín Juárez dio detalles de su salida. En cierto momento confesó que le sorprendió su partida al Sydney FC de Australia, sobre todo porque dejó entrever que tuvo otras ofertas y finalmente el peruano optó por mudarse a la exótica liga de Australia.

Tras ganarle 1-0 a Atlas, el DT ‘felino’ tomó la palabra. “Desearle lo mejor a Piero, se va un poco lejos, decisión de él personalmente porque tenía otras opciones, pero estamos a la espera de ver que nos trae Santa Claus en setiembre”, dijo el técnico con respecto a la necesidad de fichar un ‘9′ antes del cierre del mercado de pases.

Quispe se va a préstamo por nueve meses con Sydney FC, además de una extensión de contrato con Pumas hasta 2028. Es decir, podría volver el próximo año al cuadro mexicano a intentar ganarse nuevamente un lugar, o en todo caso ver una nueva cesión a otro equipo para seguir compitiendo al más alto nivel.

Cabe destacar que para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, el exUniversitario de Deportes no fue considerado por Óscar Ibáñez, pese a que jugó los últimos nueve partidos en México. Piero Quispe viajó al Perú y entrenó el último sábado en la Videna y tuvo una pequeña charla con el propio DT de la ‘Bicolor’.

Piero Quispe se va de Pumar luego de año y medio (Foto: @pieroquispe01)

Quispe estuvo en la mira de clubes de Argentina, entre ellos Rosario Central, San Lorenzo y Newell’s Old Boys, y también estuvo en la mira de Panetolikos de la Superliga de Grecia; además, la prensa mexicana informó que hace unos meses rechazó una oferta del fútbol colombiano.

El peruano se va de Pumas tras haber disputado el Torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup, donde tuvo buenos momentos siempre como pieza de recambio. Llega con ritmo y espera unirse pronto a su nuevo equipo en tierras australianas, que tiene como figura al brasileño Douglas Costa, exBayern Múnich y Juventus.

Piero Quispe continuará trabajando en Videna y viajará en los próximos días a Australia para unirse a su nuevo equipo y afrontar la doble competencia: A-League y Australian Cup, para poder clasificar a la Champions de Oceanía, el torneo de clubes más importante de dicho continente.

El brasileño Douglas Costa, figura del Sydney FC, junto a Ronaldinho en Australia. (Foto: Sydney FC)

TE PUEDE INTERESAR