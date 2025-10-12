A pocos días de su esperado debut en Australia, Piero Quispe vuelve a ser noticia, aunque esta vez fuera del campo. El mediocampista peruano, que llegó al Sydney FC tras su paso por Pumas UNAM, enfrenta un reto inesperado: la barrera del idioma. Su entrenador, Ufuk Talay, reveló que el exjugador de Universitario de Deportes es el único integrante del plantel que no habla inglés, una situación que ha obligado al cuerpo técnico a buscar alternativas para transmitirle las indicaciones tácticas durante los entrenamientos. Aunque el club ha tomado medidas, la adaptación del volante nacional sigue siendo un proceso en marcha.

En conferencia de prensa, el estratega australiano fue consultado sobre cómo logra comunicarse con sus refuerzos extranjeros y no dudó en mencionar al peruano. “El único que realmente no habla inglés es Piero (Quispe)”, dijo Talay ante los medios locales, detallando que cuenta con el apoyo de su asistente técnico, John Maisano, quien domina el español y actúa como intérprete durante las sesiones de trabajo.

El DT explicó que, además del traductor, otras personas del entorno del club colaboran en la comunicación con el futbolista peruano. “Nuestro asistente técnico habla español con fluidez; George, nuestro chef, también lo hace. Así que hay bastante gente en el club que puede hablar con él”, añadió. Sin embargo, admitió que la barrera lingüística aún es un desafío que el peruano debe superar en las próximas semanas para integrarse completamente al grupo.

Pese a esta dificultad, Talay aclaró que no pretende sobrecargar a otros futbolistas con la tarea de traducirle a Quispe. “Tenemos a Víctor (Campuzano), que también habla español, pero no lo puedo utilizar en esa función porque necesito que se concentre en jugar”, afirmó el entrenador, dejando en claro que el rol de intermediario recae principalmente en el cuerpo técnico.

El técnico del Sydney FC también aprovechó la oportunidad para respaldar el proceso de adaptación del mediocampista nacional. Según explicó, el excrema viene trabajando de manera profesional y ha mostrado compromiso en cada entrenamiento, aunque aún no logra soltarse del todo por la barrera idiomática. “Estamos ayudándolo para que se sienta cómodo y entienda lo que queremos tácticamente”, añadió.

Piero Quispe cerca de su debut oficial con el Sydney FC | Foto: Sydney FC

El reto de adaptarse fuera del país

Esta no es la primera experiencia internacional de Piero Quispe, pero sí la más exigente en cuanto a idioma y estilo de juego. Tras su corto paso por el fútbol mexicano, el volante decidió emigrar a Australia para tener continuidad y seguir creciendo profesionalmente. Sin embargo, el cambio cultural ha representado un nuevo desafío que va más allá del terreno de juego.

¿Cuándo debuta oficialmente Piero Quispe con Sydney FC?

En el Sydney FC confían en que el peruano podrá adaptarse pronto, sobre todo por el respaldo que tiene dentro del club. Su debut oficial podría darse el viernes 17 de octubre, cuando los ‘Sky Blues’ visiten al Adelaide United por la primera jornada de la A-League. En ese encuentro, Talay espera ya poder contar con él en plenitud física y, sobre todo, con una mejor comprensión de las indicaciones tácticas.

El propio entrenador australiano señaló que la institución apuesta por jugadores con perfil técnico y carácter competitivo, características que identificó en el mediocampista peruano. “Fichamos a este tipo de jugadores porque entienden las expectativas de jugar en un club grande. Queremos futbolistas que nos ayuden a ganar y que representen el estilo de Sydney FC”, indicó.

En tanto, desde la dirigencia del club, el director deportivo Alexander Baumjohann destacó el talento del peruano y aseguró que la adaptación lingüística no será un obstáculo para su crecimiento. “Piero es un jugador especial, con una técnica que entusiasma a todos. Sabemos que puede llegar a una de las mejores ligas de Europa si mantiene el nivel”, declaró a medios australianos.

Por ahora, Quispe continúa entrenando bajo la atenta mirada de Talay y su comando técnico. Su debut en la A-League genera expectativa entre los hinchas peruanos y australianos, que esperan ver cómo el excrema se adapta a un nuevo fútbol, un nuevo idioma y un nuevo desafío profesional lejos de casa.

