A pocos meses de haber dejado el fútbol mexicano, Piero Quispe ya empieza a mostrar su talento en Australia. El mediocampista peruano fue titular en los recientes amistosos del Sydney FC, donde tuvo destacadas intervenciones pese a no convertir goles. Su llegada al club oceánico ha despertado gran expectativa entre los hinchas peruanos, quienes siguen de cerca su adaptación en la A-League. Con la temporada australiana próxima a comenzar, el exjugador de Universitario de Deportes atraviesa sus últimos ensayos antes de su esperado debut oficial.

El último duelo de preparación del Sydney FC fue ante Perth Glory, en el que el equipo celeste se impuso por 3-1. Piero Quispe inició desde el arranque y tuvo participación activa en el mediocampo, generando dos ocasiones claras de gol. En una de ellas, combinó con el español Víctor Campuzano y sacó un potente remate que fue contenido por el arquero rival.

En otra jugada, el volante nacional probó suerte con un tiro libre que buscó sorprender al portero, aunque el disparo se fue desviado. Pese a no marcar, el entrenador Ufuk Talay valoró su movilidad y lectura de juego, factores que lo estarían posicionando como pieza clave en el once titular para el inicio del torneo.

Durante la pretemporada, Quispe ha sido parte de varios encuentros amistosos, donde Sydney FC ha ido afinando su funcionamiento colectivo. Los medios locales destacaron su técnica y capacidad para asociarse con rapidez, cualidades que podrían aportar una nueva dinámica al equipo australiano.

El club, a través de sus canales oficiales, resaltó su desempeño en el último triunfo sobre Perth Glory, mencionando que “la primera chance celeste llegó del pie del peruano Piero Quispe, quien combinó bien con Campuzano y generó peligro en el área rival”. Un mensaje que confirma la buena impresión que dejó el volante desde su llegada.

Piero Quispe - 'The Inca Price'.

¿Cuándo debutará oficialmente Piero Quispe?

El debut de Sydney FC en la A-League está programado para el viernes 17 de octubre frente a Adelaide United, en condición de visitante. Ese compromiso marcará el inicio oficial de la temporada 2025-26, donde los ‘Sky Blues’ buscarán arrancar con un resultado positivo.

A sus 24 años, Piero Quispe vive su segunda experiencia internacional, luego de su paso por Pumas UNAM de México. En Australia, el volante buscará consolidarse como uno de los nuevos rostros del fútbol peruano en el extranjero, en un torneo poco habitual para jugadores de nuestro país.

Por ahora, el mediocampista seguirá poniéndose a punto en los entrenamientos de Sydney FC, que se reforzó con nombres como Riley Tanner, Patrick Wood y Mitch Glasson.

Según el portal especializado Transfermarkt, Piero Quispe mantiene un valor de 2.5 millones de euros en el mercado, cifra que refleja el potencial que todavía tiene por desarrollar. Su rendimiento en la A-League podría ser determinante para futuras oportunidades fuera de Oceanía.

TE PUEDE INTERESAR