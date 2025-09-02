Los rumores eran ciertos. Piero Quispe jugará en Sidney FC de Australia y llegará a préstamo desde Pumas de la Liga MX. El cuadro oceánico hizo oficial su fichaje con un peculiar video de presentación, resaltando también sus mejores jugadas. Además, en la web oficial del club, se pudo conocer la visión de Ufuk Talay, DT de la institución, quien resaltó sus habilidades como futbolista, sumado a la razón por la que buscaron su fichaje.

“Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League. Ya ha demostrado desde muy joven que puede ser el mejor en su liga, ganando títulos tanto individuales como colectivos en Perú”, contó el estratega en la web.

Talay también destacó las habilidades de Quispe y la experiencia que obtuvo en la Liga MX por todo el 2024 y mediados de 2025, siendo una opción latente en el esquema de Pumas. Si bien llegará a préstamo, existe opción de compra. Por lo pronto, usará el dorsal ‘7′ en los ‘Sky Blues’.

“Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados, y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros”, agregó Ufuk.

La institución también se encargó de recolectar las palabras de Piero Quispe en su lo que será su llegada a Australia. Esta será su primera experiencia fuera de América, sumado al idioma distinto en este país y la amplia diferencia horaria.

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos. Estoy deseando llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Australia”, contó el ex Universitario de Deportes.

Piero Quispe no es el único en sumarse a la institución para el presente mercado de fichajes. También llegó Alex Grant, defensa que firmó un contrato largo, unto a Mathias Macallister y Gus Hoefsloot.

Los Sky Blues aún tienen una posición restante en el extranjero por cubrir antes del inicio de la campaña. Actualmente, uno de los nombres más importantes es Douglas Costa, futbolista brasileño que jugó en equipo como Bayern Múnich y Juventus. Además, fue parte de la Selección de Brasil por un extenso periodo.