El nombre de Raúl Ruidíaz vuelve a sonar fuerte en México y no precisamente por algún fichaje o rumor reciente, sino por un partido que promete despertar la memoria futbolera de miles de hinchas. El delantero peruano será parte de un evento especial que reunirá a figuras históricas del Morelia y del Barcelona, en un duelo que no solo revivirá rivalidades y momentos icónicos, sino que también tendrá un componente emocional muy marcado para quienes aún recuerdan su paso por el cuadro michoacano. El choque se disputará en una fecha clave y en un escenario que conoce bien el cariño de la afición, generando expectativa en todo el entorno del fútbol latino.

Para esta edición del encuentro, conocido como ‘Leyendas Cup’, se confirmó que el partido se jugará el 17 de enero en el Estadio Morelos, a partir de las 8:00 p.m. de México (9:00 p.m. horario peruano). La organización ha remarcado que se trata de un espectáculo que busca reunir a exfutbolistas que marcaron una época tanto en la ciudad como en el club catalán, generando una mezcla entre nostalgia y espectáculo que año tras año convoca a miles de asistentes.

Por el lado del Barcelona, varias figuras de renombre ya fueron anunciadas para reforzar al elenco blaugrana. Nombres como Rafael Márquez, Javier Saviola, Juan Pablo Sorín y Phillip Cocu encabezarán una delegación que buscará brindar un show futbolístico acorde a la historia que representan. Se trata de exjugadores que dejaron huella en distintas generaciones y que ahora vuelven a juntarse para este tipo de exhibiciones internacionales.

Morelia, por su parte, tendrá una presencia que asegura atención inmediata entre los hinchas peruanos: Raúl Ruidíaz, quien continúa siendo considerado el último gran ídolo del club antes del traslado de la franquicia a Mazatlán. Junto a él estarán figuras conocidas como Adolfo Bautista, Hugo Droguett, Elías Hernández y Roberto Palacios, quienes también aportan un toque especial al carácter histórico del encuentro.

Una de las razones que hacen particular este evento es que, además del show futbolístico, la organización anunció que se rendirá un homenaje especial a Ruidíaz. Según comentó Mane Camacho, integrante del comité organizador, el delantero peruano será reconocido por su impacto en la ciudad y por las campañas que protagonizó con la camiseta de Morelia. “Raúl es parte importante de nuestra historia y este partido también es para celebrarlo”, sostuvo durante la presentación oficial.

Morelia vs Barcelona por amistoso de las leyendas | Foto: Atlético Morelia

La presencia del atacante peruano también genera expectativa en torno al ambiente que se vivirá en el estadio. La hinchada de Morelia suele mostrar un cariño único hacia los futbolistas que marcaron época en el club, por lo que se prevé un recibimiento cálido y cargado de emoción. Para muchos, volver a ver a Ruidíaz comandando un ataque en ese escenario será una oportunidad irrepetible.

Además del atractivo deportivo, la organización anunció que la venta de boletos ya está habilitada a través de la plataforma oficial. Los precios van desde los 350 pesos en zona general hasta los 2 mil pesos en la zona VIP, que incluye acceso a un Meet & Greet con las leyendas participantes. “Queremos que los fanáticos vivan una experiencia completa, cercana a sus ídolos”, añadió el comité.

Este tipo de encuentros también ha generado impacto en otras ciudades mexicanas, donde las leyendas del Barcelona ya han tenido presentaciones previas en años recientes. En algunos casos, estos duelos lograron llenar estadios completos, demostrando que existe una base sólida de aficionados interesados en revivir historias y ver nuevamente a jugadores que formaron parte de etapas doradas del fútbol mundial.

