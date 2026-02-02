Sergio Peña. (Foto: Alianza Lima)
Sergio Peña. (Foto: Alianza Lima)

En los últimos días, el nombre de ha dejado de aparecer en las portadas de los medios deportivos y ha sido visto constantemente en los policiales, a raíz de una denuncia por presunto abuso sexual en agravio de una ciudadana argentina, durante la concentración de en Montevideo en su pasada pretemporada. Así pues, desde entonces fue separado provisionalmente y su futuro ha quedado en una incógnita.

Hasta este lunes 2 de febrero. Según los detalles revelados por la prensa turca, el de la Segunda División de dicho país tiene un interés concreto en contar con sus servicios y todo podría cerrarse en las próximas horas. De concretarse, el volante dejaría el país para volver a jugar a Europa tras su último paso por el PAOK de Grecia.

El periodista Reşat Can Özbudak dio a conocer los pormenores de la oferta por el mediocampista, en donde indica que todo estaría muy avanzado y solo restan detalles para que se llegue a un acuerdo. “Exclusivo: ¡Sakaryaspor hizo una oferta oficial a Alianza Lima por Sergio Peña! El jugador la aceptó“, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, Erhan Kaytanbay, periodista que cubre el mercado de pases del Sakaryaspor, agregó: “Se ha sabido que el Sakaryaspor está en contacto con Sergio Peña, mediocampista del Alianza Lima de Perú. El futbolista de 30 años ha disputado 53 partidos con la Selección Peruana”.

Noticia en desarrollo...

