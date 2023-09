Luego de la primera fecha doble de las Eliminatorias 2026, Renato Tapia tomó un vuelo hacia España y cambió el chip rápidamente: ya entrena con Celta de Vigo y está enfocado en el partido ante Mallorca por la fecha 5 de LaLiga EA Sports. A pesar de que todavía no renueva contrato con el cuadro español (es su último año), este sábado se conoció que el jugador peruano está a plena disposición del entrenador Rafa Benítez y que por fin habría llegado a un acuerdo con la directiva para firmar por una temporada más. Así lo confirmaron el DT y Juan Carlos Calero, coordinador deportivo del club.

Según el diario La Voz de Galicia, Calero había destacado durante la semana que el mediocampista nacional era un jugador importante para el equipo y que nadie dudaba de su trabajo. Reveló que están tranquilos con su presencia luego de que no llegara otro futbolista para su posición. Y a estas declaraciones se sumó el extécnico del Real Madrid y Liverpool.

“La situación contractual de Tapia estaba clara, él siempre dijo que quería quedarse, pero hubo equipos que mostraron interés y hubo una incertidumbre. Resuelta la situación, él entrena bien, le he visto con Perú. Juegan once, los otros esperan y tiene que crearme problemas para tomar decisiones”, apuntó Benítez sobre la situación deportiva y contractual del ‘Cabezón’.

Tras sus buenas actuaciones con la blanquirroja, Renato busca ganarse un puesto en el conjunto celtista, que buscará sumar su segunda victoria en esta nueva jornada de la liga española. Cabe recordar que el volante de la blanquirroja había tenido protagonismo en la pretemporada europea, pero todavía no logra asentarse en el once de Rafa. Participó en los dos últimos duelos de LaLiga, pero de modo residual (14 minutos en total).

El centrocampista fue convocado para el partido ante Mallorca, que se disputará en el estadio de Abanca Balaídos (Vigo) este sábado 16 de septiembre desde las 11:30 de la mañana (horario en Perú y Colombia). Hasta el momento, Celta de Vigo acumula una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro jornadas disputadas. Se ubica en la posición número 13. Es cierto que recién comienza el torneo, pero necesita ponerse las pilas para competir por la clasificación a un torneo internacional.

Tapia fue contundente contra los medios

Luego de la derrota ante Brasil, Renato Tapia fue criticado por una curiosa reacción ante una pregunta de los medios de comunicación sobre el ingreso de Raúl Ruidíaz en los minutos finales. El jugador realizó un gesto de incomodidad con la interrogante. Luego de unos días, mediante su cuenta de Twitter, dejó el siguiente mensaje: “Me río por lo asquerosa y tendenciosa que es la pregunta. Me había olvidado cómo son las conferencias post partido. Gente, pasemos página, ganamos todos, perdemos todos, así es este Perú, no busquen gato encerrado. Saludos”.





