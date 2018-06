Roberto Mosquera reforzará su plantel con ex delantero de Alianza Lima

Necesitaba refuerzos ofensivos y Roberto Mosquera no dudó en reclutar a un ex Alianza Lima . Y no es que se trate de un nuevo peruano en el extranjero. El elegido será el delantero argentino Germán Pacheco.

El ex atacante del equipo victoriano empezó la temporada 2018 en el Fortaleza, de la Segunda División de Brasil. Sin embargo, en tan solo dos meses, Germán Pacheco rescindió su contrato de mutuo acuerdo. Ahora, está a un pasito de reforzar al Royal Pari de Bolivia.

Pero, Pacheco no solo fue dirigido por Roberto Mosquera en el cuadro grone. También, estuvo bajo el mando de la 'Mosca' cuando este era el DT de Juan Aurich, en las temporadas 2014-15. Será la primera experiencia de 'Pachegol' en el balompié altiplánico.

En 2012, Pacheco llegó al fútbol peruano para reforzar a Unión Comercio. Luego, pasó por el 'Ciclón' y Córdoba (Segunda de España) en 2013. Pahang FA de Malasia (2016) y Ratchaburi FC de Tailandia (2016) fueron sus últimos clubes antes de recalar en el cuadro íntimo.