Lo reciben de la mejor manera. En su debut con la camiseta del FC Sion ante el Catania de Italia, Alexander Succar dejó una buena impresión y lo sigue haciendo día a día. El delantero habló de todo para el canal oficial de su club y destacó su intención de llegar a la Selección Peruana.

"Mi sueño es jugar una Copa del Mundo, y salir campeón a donde vaya. Siempre me gusta ganar y hago todo para lograrlo", declaró el ex delantero de Sporting Cristal, Cienciano y San Martín, quien fue utilizado en dos encuentros de la bicolor por Ricardo Gareca.

Alexander Succar vive su primera experiencia fuera del país y destaca el buen ambiente con el que ha sido recibido. "Me he sentido parte del grupo desde el primer día. Tengo compañeros muy serviciales y muchos son sudamericanos. Ellos me han explicado cómo son las cosas acá", enfatizó.

El delantero nacional llegó al club suizo procedente de San Martín, donde disputó 36 encuentros y anotó 14 goles, lo que terminó de convencer al comando técnico de FC Sion que solicitó el préstamo a Sporting Cristal, dueño de su carta pase, para contar con él en la presente temporada.

Con el elenco europeo, en su primer partido ante el Calcio Catania de Italia, Alexander Succar tuvo una buena acción individual que terminó en asistencia para su compañero quien marcó.

