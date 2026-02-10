El fútbol llevó a Sergio Peña del calor de Matute al frío invierno de la Segunda División de Turquía en tiempo récord. El mediocampista nacional hizo su estreno oficial con la camiseta del Sakaryaspor, apenas unos días después de aterrizar en suelo turco. Sin embargo, el debut no fue lo que el volante esperaba: si bien fue titular y disputó los 90 minutos, su equipo cayó por 1-0 ante el Erzurumspor, estirando una racha negativa que tiene al club al borde del descenso.

Portando el dorsal ’10′, Peña intentó conducir los hilos de un equipo que hoy ocupa la penúltima posición de la tabla. A pesar de mostrar chispazos de su juego en el centro del campo, el peruano no pudo evitar la caída ante un rival que es segundo en la tabla de posiciones. Para el exjugador de Alianza Lima, este partido fue un golpe de realidad: Sakaryaspor suma tres derrotas consecutivas y se encuentra a cinco puntos de la zona de salvación, una misión crítica para los diez encuentros que restan.

Este nuevo capítulo en el ‘Viejo Continente’ llega tras una salida abrupta de La Victoria. Lo que empezó como el regreso triunfal de un jugador de la casa terminó en una rescisión de contrato de mutuo acuerdo, forzada por una grave denuncia por presunto abuso sexual que sacudió a la institución blanquiazul. La directiva íntima decidió cortar vínculos con el volante —así como con Miguel Trauco— tras los incidentes reportados a inicios de año en la pretemporada en Uruguay.

La desvinculación no fue sencilla. Peña, quien tenía un contrato proyectado a largo plazo con Alianza Lima, tuvo que resolver su situación legal y deportiva en apenas dos semanas para poder emigrar. El club victoriano optó por una solución drástica: una suspensión indefinida que luego vino con la resolución del contrato, permitiéndole al jugador partir hacia Turquía como agente libre. Así, el volante dejó el Perú en silencio y sin brindar declaraciones.

A sus 30 años, Peña inicia en Turquía su sexta experiencia en el fútbol europeo, tras pasar por ligas como la española, neerlandesa y sueca. El contrato firmado con el Sakaryaspor es, inicialmente, por un periodo corto de cuatro meses, con la opción de renovar si el equipo logra mantener la categoría. Es una apuesta de riesgo mutuo: el club busca su experiencia para salvarse del descenso, mientras que el jugador busca relanzar su carrera lejos de Sudamérica.

Sin embargo, el entorno extradeportivo sigue siendo una carga pesada. Mientras Peña se enfoca en el balón, las investigaciones por la denuncia presentada por una joven argentina continúan su curso. Incluso en redes sociales, el apoyo de su círculo cercano, como los mensajes de su madre Claudia Flores apelando a que “el tiempo revela la verdad”, refleja la tensión que rodea al futbolista. En Turquía, deberá enfocarse solo en lo deportivo lejos de esa polémica.

Lo que viene para el volante nacional es un calendario de máxima exigencia. En la próxima jornada, el Sakaryaspor deberá visitar al Amedspor, el actual líder de la segunda división turca. Será una prueba de fuego para medir si Peña puede liderar una remontada histórica en la tabla, en un contexto donde el margen de error es corto y la presión de la hinchada turca ya empieza a sentirse tras el tropiezo inicial.

Sergio Peña, quien se fue de Alianza Lima con apenas 10 partidos jugados en su último ciclo, dejó una gran deuda futbolística en medio de una crisis de resultados que el club intenta cambiar. Ahora, en las canchas de Turquía, el volante buscará cambiar la historia y enfocarse netamente en lo deportivo, mientras todo sigue su curso en los tribunales.

