Super Bowl 2019: Claudio Pizarro tiene su favorito para el duelo Patriots vs. Rams 

Claudio Pizarro y Josh Sargent son los fanáticos del fútbol americano en Werder Bremen. Ambos jugadores no pierden la oportunidad de conversar y compartir sus conocimientos sobre este deporte. El 'Bombardero' ya tiene su candidato para ganar el Super Bowl 2019.

"Creo que los Rams ganan todo ahora", dijo el peruano en una entrevista con un medio alemán. Pero Claudio Pizarro no es hincha de ninguno de los finalistas. El delantero es fanático de los Seattle Seahawks.

El amor de Claudio Pizarro se debe a un viaje que realizó Chelsea a estados Unidos en 2007. En ese momento, los londinenses entrenaban en los terrenos de los Seahawks y los anfitriones les regalaron camisetas de fútbol individualizadas a todos los jugadores.

"Todavía tengo el jersey viejo. Y uno nuevo del mariscal de campo Russell Wilson. También tengo un casco. Pero nunca me puse eso", dijo Claudio Pizarro.

Claudio Pizarro se perdería el duelo entre Patriots vs. Rams por el horario del partido. En Alemania se juega a la 12 de la noche. "Jugamos contra Dortmund durante la semana (el martes) en la Copa Alemana", dijo el delantero.



El peruano no ha podido asistir a muchos partidos de su equipo favorito pero sí estuvo en uno hace poco, en Londres, junto a sus hijos. "Pero me pondré al día cuando la carrera termine", comentó.