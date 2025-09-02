En tiempos de parón internacional, no todos los cracks eligen desconectar. Hay quienes, incluso lejos de los focos, aprovechan para afinar detalles y contagiar energía a los más jóvenes. Ese es el caso de un campeón del mundo que, sin hacer ruido, se ha entrenado codo a codo con futbolistas peruanos tanto en la MLS como en el complejo de su club de toda la vida en Alemania. El guiño no es casualidad: su carrera siempre ha tenido un gran vínculo con Perú. Se trata de Thomas Müller, que aprovecha estos días para regresar al Bayern Múnich y encontrarse con otro talento nacional.

Ya en Norteamérica, su presente competitivo lo tiene en la MLS con el Vancouver Whitecaps, donde en los últimos días compartió cancha con un mediocampista peruano de proyección: Kenji Cabrera. Entre entrenamientos y sumando minutos juntos en el torneo norteamericano, ambos han podido compartir momentos claves como los grandes refuerzos de este equipo.

La convivencia en Vancouver dejó postales interesantes: celebraciones para el eterno recuerdo, camaradería en los vestuarios y una inyección de experiencia para el joven peruano. Es así que, el propio Cabrera, comparte en sus redes sociales el día a día que vive con el experimentado futbolista, histórico de la Selección Alemana también.

Thomar Müller y Kenji Cabrera comparten equipo en la MLS. (Foto: @kenjicn7 )

Con el arranque de la Fecha FIFA, el campeón del mundo voló de regreso a Alemania y se sumó de manera temporal a los entrenamientos del Bayern Múnich, en el predio de Säbener Straße. Allí se topó con otro peruano: Felipe Chávez, quien viene alternando labores con el primer equipo ‘bávaro’ y aprovechó cada ejercicio para medirse frente a un referente de élite.

El encuentro en Múnich volvió a poner sobre la mesa un viejo puente futbolero: el que une al gigante bávaro con el Perú. No es la primera vez que el campeón del mundo comparte espacio con jugadores nacionales; años atrás, construyó una relación cercana con Claudio Pizarro, leyenda peruana y una de las figuras más queridas que pasaron por el club.

Pizarro y Müller compartieron el plantel que ganó la Champions League en 2013 | Foto: Bayern Múnich

Por supuesto, este regreso será corto, pues a pesar de que el cariño se mantiene con el equipo alemán, no es que esté marcando algún tipo de regreso oficial, ya que recién se ha sumado a las filas del Vancouver Whitecaps. Sin embargo, para Chávez, será seguramente un recuerdo que podrá también recordar y aprender para plasmar en el futuro.

Más allá de los nombres propios, el mensaje que dejó esta doble estampa —MLS y Bundesliga— es claro: la élite se construye en los detalles. Y para los futbolistas peruanos involucrados, el aprendizaje trasciende lo táctico compartiendo con un jugador de alto élite profesional que compartirá experiencias para el crecimiento de ambas carreras.

Felipe Chávez entrenando a la par de Thomas Müller en el predio del Bayern Múnich. (Foto: Bundesliga)

