Con la mira puesta en la organización del Mundial 2026, hay una liga que está ganando reconocimiento en el mundo del fútbol: la Canadian Premier League, la máxima división del fútbol de Canadá fundada en 2019. En este torneo, hay solo un peruano entre los 67 jugadores extranjeros que participan, representando el 35 % del talento internacional en esta competición. Se trata de Vasco Fry, cuya formación se dio entre Regatas Lima y Sporting Cristal. Fue en el equipo rimense donde dio el gran salto al fútbol internacional, primero con el Vancouver Whitecaps y luego con el Vancouver FC. Es en este último equipo donde está teniendo el mejor arranque de temporada de su carrera profesional.

Gracias a sus destacadas actuaciones en su segunda temporada con el Vancouver FC, Vasco Fry ha sido reconocido en el prestigioso portal de estadísticas Sosascore. Lo han incluido en el mejor once de jugadores latinoamericanos que juegan fuera de sus países. Este equipo ideal también cuenta con figuras como los argentinos Lionel Messi del Inter Miami, Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen y Mauro Icardi del Galatasaray.

En plena temporada llena de la Canadian Premier Leagye, Vasco Fry se tomó un tiempo para charlar con Depor. Durante la entrevista, el mediocampista peruano habló sobre su presente, su adaptación a Canadá, su experiencia en Sporting Cristal y el sueño de representar a una selección nacional en el próximo Mundial, ya sea la de Perú o la de Canadá.

Ficha Técnica

Nombre Vasco Fry Conroy Fecha de nacimiento 30 julio 2000 País de nacimiento Perú Nacionalidades Peruana y canadiense Posición Mediocentro Pierna hábil Izquierda Clubes Regatas Lima, Sporting Cristal, Vancouver Whitecaps y Vancouver FC

Su presente en Vancouver FC

¿Cómo te está yendo esta temporada en el Vancouver FC?

Hemos comenzado muy bien la temporada y actualmente estamos en la segunda posición. A nivel personal, también estoy en un buen momento. En mayo tuve un mes destacado, con dos goles y una asistencia. Este rendimiento representa un avance significativo en comparación con el año pasado, donde solo marqué un gol en diez partidos. Estoy muy satisfecho con el inicio de año, tanto a nivel individual como colectivo.

¿Consideras que este es uno de los mejores arranques de temporada en tu carrera?

Definitivamente. Los goles que he marcado y la forma en que se han dado han sido fundamentales para el equipo, contribuyendo a dos importantes victorias. Como mediocentro, no suelo tener muchas oportunidades de marcar goles, pero este año ha sido diferente. Este éxito individual se refleja en el desempeño colectivo del equipo.

¿Qué posición ocupas en el Vancouver FC y cuáles son tus principales funciones?

Jugamos con un 4-4-2 y me desempeño en el mediocampo junto al brasileño Renán, quien tiene experiencia en Europa. Mi rol principal es recibir el balón de los defensas y laterales para iniciar la construcción del juego hacia adelante. Siento que gran parte del juego del equipo depende de mí. Además, me encargo de abrir las bandas y mover al equipo. En cuanto a la defensa, ahora tengo una función más libre debido a que Renán, con 37 años, tiene limitaciones en su capacidad de recorrido. Esto me permite presionar más arriba y cubrir más terreno. Me siento cómodo con este nuevo papel.

🇵🇪🤯 Qué GOLAZO OLÍMPICO de VASCO FRY en la Canadian Premier League con Vancouver FC. @VascoFry



Peruano, 23 años. pic.twitter.com/N9OGl3Qrj7 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) May 18, 2024

¿El objetivo de destacar en la Canadian Premier League es con el desafío de volver a la MLS o migrar a Europa?

Mi prioridad en el Vancouver FC es destacar, como lo he hecho en estos primeros partidos, y mantener ese nivel a lo largo de toda la temporada. Eso me abrirá nuevas oportunidades. Aún tengo la espina clavada por lo que sucedió en Vancouver Whitecaps, donde no pude jugar en la MLS. Estuve muy cerca de lograrlo. Me encantaría regresar, pero también sería un sueño jugar en Europa. Las opciones están abiertas, aunque por ahora mi enfoque está en mi club.

La maduréz y el aspecto físico

¿Cómo te preparaste físicamente para destacar en tu carrera profesional?

En Canadá, tenemos largas vacaciones. La temporada pasada terminó en noviembre y no comenzamos hasta febrero de este año, lo que significaron tres meses libres. Aproveché ese tiempo para ir a Perú durante un par de semanas y seguir entrenando. Tomé esas vacaciones muy en serio. Cuando regresé a Canadá, entrené durante todo enero, dedicando dos meses al trabajo físico y de balón. Creo que esa dedicación y disciplina han sido fundamentales para el nivel que estoy mostrando. Además, el crecimiento y la madurez que he experimentado también han contribuido.

¿Cómo ha contribuido esa madurez que mencionas en tu mayor protagonismo en una liga profesional?

Todas las experiencias que he vivido han contribuido a mi madurez actual. Creo que el nivel en el que se mueve la MLS actualmente, junto con los altos salarios, dificultan mucho el acceso al primer equipo. Por eso decidí venir al Vancouver FC en busca de más minutos, y me estoy consolidando bien. El crecimiento que está experimentando el fútbol en Norteamérica también ha sido de gran ayuda en mi carrera.

¿Te resultó difícil adaptarte al fútbol internacional después de dejar Sporting Cristal?

Lo que más me costó fue adaptarme al aspecto físico. Aquí los jugadores son más atléticos y hacen gimnasio desde muy pequeños. En Perú se enfocan mucho en la técnica desde una edad temprana, por lo que en ese aspecto no tuve muchos problemas. Sin embargo, el aspecto físico fue un desafío para mí.

Vasco Fry llegó a jugar hasta en la reserva de Sporting Cristal antes de partir a los 18 años al Vancouver Whitecaps. (Foto: Difusión)

¿En qué aspectos sientes que has mejorado desde que dejaste Perú?

He mejorado físicamente. Aquí en el extranjero, el juego se desarrolla a un ritmo muy alto y la condición física es crucial. La distancia que recorro durante un partido puede ser de 11 o 12 kilómetros. Además, con el tiempo, he mejorado significativamente en la comprensión de los perfiles de juego. Aunque en Perú se habla mucho de ello, no se trabaja tanto en ello. Esa habilidad la tuve que desarrollar aquí, observando y entrenando.

La Liga de Canadá en pleno ascenso

¿Cómo describirías el nivel de la liga de Canadá? ¿Sientes mucha diferencia con la MLS?

Considero que la liga de Canadá se encuentra en un nivel intermedio entre la MLS y la MLS Next Pro. Las condiciones están mejorando, especialmente con la organización del Mundial 2026. Se están contratando más futbolistas y llegando inversionistas. Recientemente, un grupo mexicano adquirió un equipo, y el Atlético de Madrid también es propietario de uno en esta liga.

¿Qué tan relevante es el fútbol en Canadá, considerando que hay otros deportes más populares?

Es cierto que el hockey es el deporte principal aquí, pero el fútbol está ganando terreno, especialmente debido al desempeño de la selección nacional, que ya ha participado en una Copa del Mundo. También se está desarrollando una liga femenina, dado el gran interés por el fútbol femenino en el país. Creo que gradualmente los jóvenes están mostrando más interés en el fútbol. En cuanto a los aficionados, respetan mucho el espacio personal. Aunque la Canadian Premier League es relativamente nueva, está en expansión y cada año se suman más equipos, lo que impulsa el crecimiento del torneo, similar a lo que ha ocurrido en la historia de la MLS.

¿Crees que la Canadian Premier League pueda llegar a estar al mismo nivel que la MLS en algún momento?

Creo que eventualmente puede suceder. Sería fantástico para el fútbol en Canadá. Pero debemos ser pacientes, ya que la MLS tiene una ventaja en cuanto a tiempo de existencia.

El sueño de la selección nacional

Dada tu nacionalidad canadiense además de la peruana, ¿hubo algún acercamiento de la Federación de Canadá contigo?

Hace unos años, me contactaron para integrar la Sub-20 de Canadá. Me dijeron que me tenían en cuenta, pero al final no fui convocado para el torneo de esa categoría.

¿Actualmente no hubo ninguna comunicación para la selección absoluta?

No, hasta el momento no hubo comunicación. Sin embargo, el nuevo entrenador mencionó que está observando la liga local y a jugadores con posibilidades de integrar la selección. Eso me motiva y emociona, ya que estoy teniendo un buen desempeño en la liga. Sé que hay una oportunidad.

¿También tienes la ilusión de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana después de haber integrado la Sub-17 en su momento?

Claro, nací y crecí en Perú. Sería maravilloso volver a vestir la camiseta de la selección peruana. Es un sueño representar a tu país. Me siento privilegiado de tener la posibilidad de vestir dos camisetas, la de Perú o la de Canadá.

Ya sea con Perú o Canadá, ¿sueñas con jugar en el Mundial 2026?

Por supuesto, ¿quién no sueña con eso? Siempre está el anhelo de representar a una selección, y más aún en un Mundial. Participar en la Copa del Mundo es el máximo sueño para cualquier futbolista.





