La aventura europea de uno de los últimos proyectos de Alianza Lima ha comenzado oficialmente. El delantero peruano Víctor Guzmán finalmente ha visto sus primeros minutos de juego en uno de los clubes más importantes de Portugal. Tras una espera burocrática que lo mantuvo al margen, el atacante se vistió de corto en la liga de promesas, marcando el inicio de su carrera en el ‘Viejo Continente’ con la camiseta del Sporting de Lisboa.

El debut se produjo en un encuentro clave por la decimotercera jornada del Grupo B de la Liga Revelação Sub-23. El Sporting de Lisboa se impuso por 2-0 al CD Santa Clara en el Complexo Desportivo das Laranjeiras. Este triunfo no solo sirvió para el estreno del peruano, sino que fue vital para las aspiraciones del equipo en la tabla de posiciones, donde ambos son rivales directos.

El momento esperado por el atacante nacional llegó sobre el final del partido. Con el marcador 2-0 a favor y el encuentro prácticamente sentenciado, el comando técnico de los ‘Leones’ decidió enviar a Guzmán al campo en el minuto 88. Aunque fueron solo los minutos de descuento, este ingreso es simbólico y marca su estreno oficial en la competición.

Víctor Guzmán. (Foto: Sporting de Lisboa)

El estreno de Guzmán, quien llegó al Sporting procedente de Alianza Lima, se hizo esperar más de la cuenta. El atacante no había podido sumar minutos en la Liga Revelação debido a que se encontraba a la espera de sus documentos. Su debut fue posible solo tras haber obtenido finalmente su carnet de extranjería, resolviendo el trámite burocrático.

La victoria del Sporting se construyó antes del ingreso del peruano. El equipo local logró imponerse gracias a una buena actuación colectiva. El encargado de abrir la cuenta fue Konstantin Nikitenko, quien anotó el 1-0 a los 24 minutos del primer tiempo, dando tranquilidad al equipo.

Ya en la segunda mitad, y con el CD Santa Clara buscando el empate, el Sporting encontró el golpe definitivo. Fue Diogo Martins quien, al minuto 66, se hizo presente en el marcador y convirtió el 2-0, un resultado que sentenció el partido y permitió un debut más tranquilo para el delantero peruano.

Víctor Guzmán. (Foto: Sporting de Lisboa)

Con este importante resultado en casa, el Sporting de Lisboa de Víctor Guzmán logró sumar 17 puntos en el torneo. Esta victoria les permite trepar hasta el cuarto lugar del Grupo B, acortando distancias con los puestos de vanguardia y demostrando el buen nivel de la competición de promesas.

El rival, por su parte, se vio perjudicado en la tabla. El CD Santa Clara, que llegó a este duelo por encima del Sporting, se quedó anclado en el tercer puesto de la clasificación, manteniendo sus 19 unidades, pero ahora sintiendo la presión de los ‘Leones’ a solo dos puntos de distancia.

El equipo verdiblanco deberá ahora ratificar este buen momento en la siguiente jornada. El próximo desafío para el Sporting de Lisboa será por la fecha 14 del Grupo B, cuando recibirán al Estoril. Dicho juego ya está programado para el próximo lunes 1 de diciembre en el CGD Stadium Aurélio Pereira, donde Víctor Guzmán volverá a buscar una oportunidad.

TE PUEDE INTERESAR