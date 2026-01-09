Uno de los peruanos que aún se mantiene en actividad en el exterior, es Wilder Cartagena, actual volante del Orlando City y voz autorizada en la MLS, que no fue ajeno a la reciente novela del mercado de pases peruano protagonizada por César Inga. El mediocampista de la Selección Peruana lamentó profundamente que Universitario haya rechazado la oferta del Kansas City, asegurando que el torneo estadounidense era el escenario ideal para la evolución del lateral. Cartagena, quien conoce de cerca la exigencia de esa liga, rompió su silencio para analizar lo que hubiese significado este salto de calidad en la carrera del jugador de 23 años

Antes de soltar frases contundentes, el volante nacional contextualizó la realidad actual del fútbol estadounidense, desmitificando que sea una liga de retiro. Cartagena explicó que los clubes de la MLS han cambiado su política, buscando ahora talentos jóvenes en plenitud física para potenciarlos, algo que encajaba perfectamente con el momento que vive el defensa crema.

“A mí me hubiera gustado venir con 20 o 21 años acá, porque siento que es una liga que te ayuda a crecer mucho”, confesó ‘Carta’ en entrevista con ‘Nada que no sepa’. El jugador sostuvo que la intensidad de los partidos y la metodología de trabajo marcan una diferencia abismal que termina transformando al futbolista profesionalmente.

Wilder Cartagena renovó a inicios de diciembre, por un año más con el Orlando City. (Foto: Getty Images)

Para graficar su punto, utilizó el caso de Marcos López como el ejemplo perfecto de evolución atlética tras dejar el Perú. “Era flaco, una vez que vino acá se transformó, es otro. Yo creo que venir acá, la infraestructura, la alimentación, la forma de entrenamiento que tiene acá, creo que le ha ayudado mucho”, señaló.

Pero hablando netamente del caso de César Inga, se mostró muy acongojado por la oportunidad que se perderá por la poca predisposición que tuvo el club al cual pertenece, Universitario de Deportes, para no dejarlo partir al Kansas City, como lo mencionó su representante hace algunas horas atrás.

“Sí, justo vi la noticia, creo que ayer en la noche justo me enteré de eso, creo que primero, lamentable que no pueda haber salido a una liga como la MLS. La verdad que hubiera gustado que venga Inga, si tenía la posibilidad, como se habló, de que venga a una liga así, a la edad que él tiene, por cómo está llevando su carrera en estos momentos, creo que le hubiera servido mucho”, indicó.

Cartagena también detalló lo que vio en las instalaciones del Sporting Kansas City, club que ofertó por Inga, cuando entrenó allí con la Selección. “No sabes lo que es, el gimnasio y todo lo que tenían”, comentó maravillado, asegurando que dichas herramientas son claves para que el jugador rinda al máximo nivel.

Además, él ha podido conocer a César Inga por su debut en la Selección Peruana, por ello supo también resaltar sus cualidades. “Yo creo que es un jugador muy bueno, lo he visto tanto en la selección, y creo que acá le hubiera ayudado mucho, pero bueno, su club decidió eso y bueno también está bien, a veces los clubes también tienen potestad de decidir sobre los jugadores”, cerró diciendo.

César Inga y Jairo Concha son los dos futbolistas que la 'U' pretende vender al extranjero en la siguiente temporada. (Foto: Agencias)

La decepción de César Inga

La frustración del fichaje dejó muy afectado al futbolista, según confirmó su propio agente Narciso Algamis en las últimas horas. “Lo sentí golpeado, bien golpeado. Estas oportunidades no se dan todos los días”, declaró, lamentando que la directiva crema priorizara el proyecto del tetracampeonato sobre la venta.

Inga viene de un 2025 consagratorio donde fue clave para el título nacional y llegó a debutar con la Bicolor en Eliminatorias. Ahora, tras el portazo de la ‘U’ a la MLS, deberá cambiar el chip rápidamente para mantener su nivel en la Liga 1 y seguir siendo considerado en las futuras convocatorias.

