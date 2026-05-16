Yordy Reyna celebró el título y ascenso de Rodina Moscú en Rusia

Aunque Rodina Moscú, equipo de Yordy Reyna ya había asegurado en la fecha anterior su ascenso a la Primera División de Rusia, todavía tenía pendiente cerrar la temporada de la mejor manera. El conjunto moscovita llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para quedarse con el primer lugar del campeonato y finalmente logró cumplir con el objetivo trazado desde hace varias semanas.

El cuadro ruso mostró superioridad durante gran parte del compromiso y terminó imponiéndose por 1-4 en condición de visitante frente a Arsenal Tula. Gracias a este resultado, Rodina Moscú aseguró oficialmente el título de la Segunda División y desató la celebración de todos sus futbolistas tras el pitazo final del árbitro.

El delantero peruano Yordy Reyna arrancó el compromiso desde la banca de suplentes, aunque igualmente fue uno de los jugadores más emocionados al terminar el encuentro. El atacante nacional celebró junto a sus compañeros dentro del campo y participó de los festejos por una campaña que terminó siendo histórica para la institución rusa.

A lo largo de toda la temporada, Reyna tuvo un rol importante dentro del plantel gracias a su experiencia y aporte ofensivo. El exjugador de Alianza Lima fue utilizado constantemente como titular y consiguió anotar siete goles, números que reflejan la confianza que recibió por parte del comando técnico.

Además de sus anotaciones, el peruano también destacó por su capacidad para generar espacios, asociarse en ataque y desequilibrar en velocidad. En varios encuentros apareció como uno de los futbolistas más peligrosos del equipo, siendo determinante para sumar puntos importantes en la pelea por el ascenso.

La regularidad mostrada por el atacante de 32 años le permitió consolidarse dentro del esquema de Rodina Moscú durante gran parte del campeonato. Su presencia terminó siendo valiosa no solo dentro del campo, sino también en el grupo, aportando experiencia en momentos decisivos de la temporada.

Con este logro, Yordy Reyna sumó un nuevo capítulo positivo en su carrera dentro del fútbol europeo, donde ya cuenta con varios años de experiencia. El delantero peruano llegó al club ruso en el 2024 y rápidamente logró adaptarse a las exigencias del torneo y al estilo de juego del equipo.

Todo hace indicar que Reyna continuará la próxima temporada defendiendo la camiseta de Rodina Moscú, aunque ahora en la máxima categoría del fútbol ruso. De concretarse su permanencia, volverá a disputar la Primera División de ese país, tal como ya ocurrió anteriormente cuando jugó por Torpedo Moscú en la campaña 2022-23.

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