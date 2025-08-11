En los últimos días, Reimond Manco despertó la polémica en redes sociales porque señaló a Roberto Guizasola de no respetar la amistad que tenían. El principal ‘dardo’ hacia el conductor de ‘Enfocados’ fue por no poner un alto a las burlas por el ex ‘Jotita’. Días después, a través de redes sociales, le dejó un mensaje resaltando que fue un “error” de su parte y busca recuperar la amistad que los ligó en distintos equipos.

“Si me he equivocado, pido disculpas, porque en la vida es importante reconocer los errores. Eres una persona a quien admiro y quiero, y sé muy bien cuánto te has esforzado por salir adelante”, inició Roberto en la publicación que mostró una foto de ambos compartiendo equipo con Juan Aurich.

En ese sentido, dejó clara su intención de poder volver a retomar la comunicación: “Espero algún día tener la suerte de recuperar nuestra amistad bendiciones para ti toda tu familia te dejo esta música que nos trae muchos recuerdos antes de entrar a un campo de juego donde disfrutábamos rey, se despide atentamente tu jefe cucurucho el niño de la fabela”.

Roberto Guizasola expresó sus sentir en redes sociales (Foto: GEC)

Como se recuerda, Reimond Manco y Roberto Guizasola fueron grandes amigos y este vínculo se afianzó en el año 2010 cuando vistieron la camiseta de Juan Aurich. En esa temporada disputó el play-off de la Copa Libertadores donde vencieron a Tecos, ingresando a la fase de grupos.

En esta instancia, enfrentaron a Alianza Lima, Estudiantes de La Plata y Bolívar. El ‘Ciclón’ quedó en el tercer lugar, pero venció a los blanquiazules con un 4-2 en Chiclayo. Aquella noche, Roberto Guizasola y Reimond Manco se hicieron presentes en el marcador para este recordado triunfo.

¿Qué dijo Reimond Manco?

Hace algunos días, Reimond Manco recordó las burlas que recibió en el programa ‘Enfocados’ y señaló a Roberto Guizasola no defenderlo. En un inicio, evitó referirse directamente a los comentarios; sin embargo, luego reconoció que él no permitiría que se refieran así de alguien que considera un amigo.

“Cuando uno es un buen jefe quiere tener bien a su gente. La verdad es que me ha incomodado lo que has dicho, pero ya te responderé. Se las voy a dejar picando, yo no soy hipócrita, no soy falso, no soy doble cara y no me vendo por dinero. El dinero es importante, pero no es todo en la vida. Yo sí valoro mi amistad, sí soy leal, sí muero con los míos”, afirmó.

Luego agregó: “Si una persona a la cual tú consideras uno de tus amigos, que conoce tu casa y tu familia, está presente mientras te critican y no te defiende... Yo no permitiría que hablen de él delante de mí, pero él aplaudía, se reía, estaba validándolo así no hablara. Me denigraron y eso no me gustó. Tú eres cómplice de alguien que sale a denigrarme”.

TE PUEDE INTERESAR