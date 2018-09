Segunda División EN VIVO: sigue todos los partidos de la fecha 23

Las fechas pasan y el campeonato de Segunda División se pone cada vez más complicado. Todos sueñan con participar el próximo año en Primera, pero solo siete tendrán la oportunidad de luchar por llegar a la división de honor.

Luego que la jornada 22 se jugara entre semana, el fútbol sigue este domingo y lunes con varios emocionantes encuentros. En el primero, Juan Aurich, que se ubica en el 6to puesto de la tabla, recibirá a Sport Victoria. El 'Ciclón' debe ganar para no perderle el paso a los que están por encima suyo.

El líder, Cesar Vallejo, chocará con Unión Huaral en el Julio Lores Colán. Los 'poetas' están cómodos en el primer lugar de la tabla, pero el 'Pelícano', con una victoria, podría quedar a solo dos puntos de los dirigidos por José Guillermo del Solar.

En el Cusco, los hinchas del 'Papá' esperan un triunfo de Cienciano, que se trasladara al Municipal de Espinar para enfrentar a Alfredo Salinas, cuyas aspiraciones del ascenso son mínimas ubicándose en el puesto 11 con 23 puntos.

Resultados de la fecha 23 de la Segunda División

Domingo 2 de setiembre

Juan Aurich 1-1 Sport Victoria

FINALIZADO

GOL: JA: Segundo Carrasco (64') / SV: Pedro Peral (58')

​Estadio: Municipal (Chongoyape)





Alianza Atlético 4-0 Cultural Santa Rosa

FINALIZADO

GOLES: Jorge Ramírez (16' y 65'), Christian Vargas (46'), Jair Córdova (48')

Estadio: Campeones del 36 (Sullana)





Sport Loreto vs. Los Caimanes

Estadio: Aliardo Soria Pérez (Pucallpa)

Hora: 3:30 pm.



Alfredo Salinas vs. Cienciano

Estadio: Municipal de Espinar (Cusco)

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs. César Vallejo

Estadio: Julio Lores Colán (Huaral)

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Municipal (Pacasmayo)

​Hora: 3:45 pm.

Lunes 3 de setiembre

Deportivo Hualgayoc vs. Atlético Grau

Estadio: José Gálvez Egúsquiza (Hualgayoc)

Hora: 3:30 pm.