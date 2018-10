Luego de toda la incertidumbre con respecto a los clasificados a cuartos de final de Segunda División (Hualgayoc se quedó fuera por deudas y Atlético Grau ingresó), las llaves se armaron y los partidos realmente prometen. El camino hacia Primera empiezan ahora.

El primer duelo de la jornada de ida será en el remodelado Estadio Campeones del 36, entre Alianza Atlético y Cienciano del Cusco. El 'Papá' no pierde hace tres encuentros y buscará dar la sorpresa en Sullana, igual como hizo en la fecha 9 del torneo regular, cuando goleó a 'Los Churres' por 4-0 de visita .

Juan Aurich. por otro lado, recibirá en el Municipal de Chongoyape al 'Pelícano', en el partido de ida por cuartos de final. El elenco chiclayano descendió en 2017, pero planea volver rápidamente a la máxima división. Para eso, vencer en casa a los huaralinos es el primer paso a dar, cosa que ya hicieron, por 1-0, en setiembre de este año.

Atlético Grau se metió a la liguilla final de la Segunda División gracias a las deudas que mantuvo Deportivo Hualgayoc a lo largo del año, pero eso no quita que los piuranos puedan dar pelea. El cuadro 'albo' chocará con el segundo puesto de la tabla general, Carlos Mannucci, en el Estadio Miguel Grau.

Luego de mucho tiempo, las cuatro tribunas de este recinto deportivo se han habilitado y 20 mil entradas, aproximadamente, se pusieron a la venta. La fiesta en las gradas está asegurada, pero Piura, en el 'verde', también quiere celebrar.

El líder de la fase regular, la Universidad César Vallejo, descansará durante los cuartos de final, para recién ingresar en semifinales y enfrentar al ganador de la llave entre Unión Huaral y Juan Aurich de Chiclayo.

Así se jugarán los partidos de ida de los cuartos finales de la Segunda División:

Jueves, 1 de noviembre:

Alianza Atlético vs. Cienciano

Estadio: Campeones del 36 - Sullana

Hora: 1:00pm



Juan Aurich vs. Unión Huaral

Estadio: Municipal de la Juventud - Chongoyape

Hora: 1:00pm



Atlético Grau vs. Carlos Mannucci

Estadio: Miguel Grau - Piura

Hora: 3:00pm

