Segunda División: Así se jugará la primera fecha del torneo de ascenso

¡Empieza la fiesta! La Segunda División arranca con todo este domingo. Son quince los equipos que dejarán el alma y la vida en las canchas buscando lograr el tan anhelado ascenso a Primera.



El formato cambió. Luego de 28 fechas (ruedas de ida y vuelta) no habrá un campeón. Se jugarán llaves de ‘muerte súbita’ y, tras lafinal, solo un equipo ascenderá directamente, mientra que elsegundo y el tercero irán a un cuadrangular final con sus pares de la Copa Perú.



César Vallejo es uno de los favoritos y será el encargado de dar el 'play de honor'. El 'Poeta', que este año es dirigido por 'Chemo' Del Solar , recibirá a Coopsol en Trujillo.

Juan Aurich, tendrá como tarea volver a Primera 'en one'. El cuadro chiclayano recibirá en Chongoyape a Serrato. Y otro de los duelos que promete lo jugarán Unión Huaral y Carlos A. Mannucci, dos equipos históricos.

Cienciano es otro de los favoritos, aunque no jugará en esta jornada. El 'Papá' descansará y recién debutará en la segunda fecha ante Atlético Grau.

PROGRAMACIÓN DE LA PRIMERA FECHA

​

Domingo 8 de abril



César Vallejo vs. Coopsol

Estadio: Mansiche de Trujillo

Hora: 11:00 am.



Juan Aurich vs. Serrato Pacasmayo

Estadio: Municipal de Chongoyape

Hora: 1:00 pm.



Atlético Grau vs. Santa Rosa

Estadio: Municipal de Bernal

Hora: 1:00 pm.



Alfredo Salinas vs. Alianza Atlético

Estadio: Municipal de Espinar

Hora: 3:00 pm.



Sport Victoria vs. Los Caimanes

Estadio: Picasso Peratta de Ica

Hora: 3:30 pm.



Hualgayoc vs. Sport Loreto

Estadio: José Gálvez de Hualgayoc

Hora: 3:30 pm.



Unión Huaral vs. Carlos A. Mannucci

Estadio: Julio Lores Colán de Huaral

Hora: 3:30 pm.



Descansa: Cienciano



