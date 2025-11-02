CD Moquegua vs. César Vallejo o Unión Comercio. (Foto: Composición / Liga 2)
La Liga 2 ya tiene un campeón y su nombre es FC Cajamarca, equipo que jugará la Liga 1 en temporada 2026; sin embargo, aún queda por definir la segunda escuadra que tendrá la oportunidad de ascender, siendo parte de la máxima categoría del fútbol peruano. La definición será a través de dos partidos (ida y vuelta) y el primero en meterse fue CD Moquegua. El siguiente cupo se definirá entre Unión Comercio y César Vallejo.

Noticia en desarrollo...

