César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | VER GRATIS | FACEBOOK LIVE | TV POR INTERNET | chocarán este domingo (3:30p.m.) en el estadio municipal de Casa Grande por el partido de vuelta de la final de la Segunda División. El clásico trujillano volverá a paralizar al pueblo norteño que asegura un nuevo lleno total para este enfrentamiento.

En el partido de ida, jugado en el estadio Mansiche de Trujillo, el equipo tricolor logró empatarlo 1-1 sobre el final, luego de un penal polémico que terminó desatando los reclamos del elenco 'poeta'.

César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci: fecha, hora y canal de la gran final de la Segunda División



César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci se han enfrentado en tres ocasiones este año, pero en ninguna el cuadro carlista logró imponerse. ¿Logrará hacerlo en el partido más importante de su historia?

José Soto y José Del Solar disputarán un clásico aparte en los bancos de ambas escuadras. Los exjugadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes buscarán ganar su duelo personal y alcanzar el ascenso.

Recuerda que podrás seguir el partido EN VIVO a través del Facebook Live de Depor, o enterarte del minuto a minuto del juego a través de nuestra web. Será un choque de pronóstico reservado e imperdible.

César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci: horarios en el mundo

• Perú: 3:30 pm.

• Argentina: 5:30 pm.

• Uruguay: 5:30 pm.

• Paraguay: 5:30 pm.

• Ecuador: 3:30 pm.

• Colombia: 3:30 pm.

• Chile: 5:30 pm.

• Venezuela: 4:30 pm.

• Bolivia: 4:30 pm.

• México: 2:30 pm.

César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci: últimos enfrentamientos

25.11.18 Carlos Mannucci vs. César Vallejo 1 : 1

28.10.18 César Vallejo vs. Carlos Mannucci 1 : 1

15.07.18 Carlos Mannucci vs. César Vallejo 2 : 3

05.11.17 Carlos Mannucci vs. César Vallejo 1 : 2

16.07.17 César Vallejo vs. Carlos Mannucci 3 : 1

César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci: alineaciones probables

César Vallejo : Juan Pretel, Pedro Requena, Edgar Villamarín, Anthony Gordillo, Elsar Rodas, Alexander Sánchez, Ronald Quinteros, Santiago Stelcaldo, Arly Benites, Raziel García, Andy Pando.



Carlos A. Mannucci: Pedro Díaz, Andrés López, Diego Otoya, Camilo Jiménez, Jair Toledo, Erick Coavoy, Niger Vega, Renzo Sheput, Mario Tajima, Rely Fernández, Osnar Noronha.

