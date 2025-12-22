Pablo Bengoechea llegó a un acuerdo para ser el nuevo entrenador de Comerciantes FC de Iquitos, que por segundo año consecutivo se quedó a puertas de lograr el ascenso a la Liga 1. Es decir, con el ‘Profesor’ buscará por fin el título en la Liga 2 y subir a Primera División. En ese sentido, el uruguayo comenzó a diseñar su plan para cumplir dicho objetivo y cerró en las últimas horas su primera incorporación: Alfredo Ramúa, de último paso por Cienciano del Cusco.

El ‘Chapu’ volverá a Iquitos luego de 15 años, pues en 2010 jugó en el recordado CNI, siendo su primer paso por el fútbol peruano. Ahora, con Comerciantes FC, buscará el ansiado ascenso a Liga 1 que le ha sido esquivo a la ‘Fuerza Emprendedora’ en las últimas dos temporadas. Con 39 años, el argentino buscará volcar toda su experiencia a un equipo que tiene una base de jugadores loretanos.

“Alfredo Ramúa no continuará en Cienciano. La directiva le informó directamente que contaban con él para el proyecto 2026 y Comerciantes FC de Liga 2 anunció su fichaje para la próxima temporada”, fue la información publicada por el periodista Gustavo Adrianzén Romo en su cuenta de ‘X’, adelantando el fichaje del argentino por el nuevo equipo de Pablo Bengoechea.

Es decir, el ‘Papá’ tenía en cuenta al ‘Chapu’ para su proyecto 2026, según el comunicador, pero el volante optó por cambiar de aires. Esta temporada Ramúa tuvo un rol secundario en Cienciano, disputando 23 partidos pero solo seis de titular y registrando una sola asistencia. De hecho, solo jugó 60 minutos en los últimos tres meses.

Alfredo Ramúa regresa a Iquitos luego de 15 años: hasta 2010 jugó en CNI. (Foto: José Carlos Angulo)

De momento, Ramúa se encuentra de vacaciones en su natal Argentina y tiene previsto llegar los primeros días de enero a Iquitos para encarar la pretemporada 2026. Por lo pronto, es el primer refuerzo de Pablo Bengoechea y queda esperar cómo se irá armando Comerciantes FC, que de entrada es candidato a pelear el ascenso en la Liga 2, esta vez con los ingresos de Ayacucho FC, Alianza Universidad y Binacional.

El ‘Chapu’ cierra un ciclo de tres temporadas en Cienciano y otras nueve con Cusco FC (antes Real Garcilaso). Tras un breve paso por Deportivo Olmedo y Técnico Universitario de Ecuador, además de Aragua FC de Venezuela, el argentino jugó en el fútbol peruano la mayor parte de su carrera. El también campeón nacional con Sporting Cristal en 2016 podría retirarse del fútbol el próximo año con camiseta de la ‘Fuerza Emprendedora’.

Son dos temporadas en la que el cuadro loretano se quedó a punto de ascender a Liga 1: en 2024, perdió por penales ante Juan Pablo II de Chongoyape, que obtuvo el boleto a Primera División, y en el 2025 cayó ante la Universidad César Vallejo, también en la definición desde los doce pasos, en los play-offs de ascenso. Por ello, con Bengoechea, y ahora la incorporación de Ramúa, espera que a la tercera sea la vencida.

En la última temporada, Comerciantes FC tuvo futbolistas de experiencia en su plantel como Marcio Valverde, Paolo Hurtado y el uruguayo Maximiliano Lemos, exAlianza Lima. Los dos primeros no continuarán en el plantel, y se espera mayor cuota de experiencia en el plantel de la ‘Fuerza Emprendedora’ que juega casi siempre a estadio lleno en el ‘Max Augustín’.

Comerciantes FC busca el ascenso a la Liga 1 en 2026. (Foto: Liga 2)

