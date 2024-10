La noche del viernes, el Estadio Nacional de Lima fue testigo del renacer de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026. Tras cinco derrotas y tres empates, la Bicolor consiguió su primer triunfo en el certamen al vencer 1-0 a Uruguay en un duelo que mantuvo en vilo a todos hasta el último minuto. El héroe de la jornada fue Miguel Araujo, quien con un cabezazo desató la euforia de una nación que, aunque cautelosa, empieza a recuperar la esperanza de volver a un Mundial. Este resultado no solo permitió a la Blanquirroja abandonar el último puesto de la tabla (6 puntos), sino que devolvió la confianza a un equipo que no podía enderezar el camino en las Clasificatorias.

En medio de las celebraciones por la tan esperada victoria, el silencio de uno de los jugadores más mediáticos del equipo dirigido por Jorge Fossati no pasó desapercibido. Christian Cueva, quien ha sido un protagonista de los mejores momentos de la ‘Sele’ en los últimos años, se había mantenido alejado de los reflectores desde la Copa América 2024.

Sin embargo, este domingo, el popular ‘Aladino’ reapareció con un mensaje en Instagram que no dejó a nadie indiferente. Con una ‘storie’ que capturó la atención de miles de seguidores, el volante de Cienciano, de 32 años, hizo una reflexión que para muchos resonó como un claro signo de su anhelo por volver a la Selección Peruana tras ser marginado de las convocatorias de septiembre y octubre.





El mensaje de Cueva: ¿una señal de regreso a la Selección Peruana?





El silencio del volante trujillano se rompió cuando decidió compartir un mensaje a través de sus redes sociales. La publicación, acompañada de un tono reflexivo y espiritual, dejó entrever la postura del jugador sobre las puertas que la vida le abre o cierra según la voluntad de Dios.

“Dios se encargará de abrir las puertas para que puedas seguir avanzando en el camino correcto en tu vida, y cerrará las que te llevan a caminos equivocados, abrirá las que te acerquen más a su voluntad y cerrará las que te alejen; Dios te ama y quiere lo mejor para ti, confía”, escribió, en lo que muchos interpretaron como un deseo de tener nuevas oportunidades en la selección.

Para algunos, es un indicio de que el jugador está preparado para volver a la Bicolor, mientras que para otros, simplemente es una reflexión personal en medio de un momento de transformación tanto en lo profesional como en lo personal.

La publicación de Cueva que remeció las redes sociales.

Cueva y la última vez con Perú





A pesar de que no fue convocado para los últimos encuentros de la selección, Cueva no ha perdido la esperanza de volver a vestir la camiseta de la Blanquirroja. Su último partido oficial con Perú fue el 30 de junio en la Copa América, en un duelo ante Argentina en el Estadio Hard Rock de Miami, donde el equipo cayó por 2-0 ante la Albiceleste. Aunque los resultados no acompañaron en aquel certamen, ‘Aladino’ fue parte del plantel, jugando también ante Canadá.

Christian Cueva ha jugado un Mundial de fútbol con la Selección Peruana (Rusia 2018). (Foto: Getty Images)

Brasil, el próximo desafío de la Selección Peruana





Luego enfrentar a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, Perú tendrá que ir hacia Brasilia para jugar contra Brasil en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre, a las 7:45 pm (hora peruana y colombiana), en el Estadio Mané Garrincha. La bicolor buscará su primera victoria de visita en las Eliminatorias 2026.

El último partido entre Perú y Brasil sucedió el 12 de setiembre de 2023, en el Estadio Nacional. Aquella noche, la visita se impuso por 1-0 con gol de Marquinhos quien, a los 89′, apareció con un gol de cabeza en el área, producto de un descuido de la defensa de la Bicolor.





Perú vs. Brasil: últimos cinco partidos





FECHA RESULTADO COMPETENCIA 12.09.23 Perú 0-1 Brasil Eliminatorias 2026 09.09.21 Brasil 2-0 Perú Eliminatorias 2022 05.07.21 Brasil 1-0 Perú Copa América 17.06.21 Brasil 4-0 Perú Copa América 13.10.20 Perú 2-4 Brasil Eliminatorias 2022





Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 9 6 1 2 13 5 8 19 2 Colombia 9 4 4 1 9 6 3 16 3 Uruguay 9 4 3 2 13 6 7 15 4 Brasil 9 4 1 4 11 9 2 13 5 Ecuador 9 4 3 2 6 4 2 12 6 Bolivia 9 4 0 5 11 15 -4 12 7 Venezuela 9 2 5 2 7 8 -1 11 8 Paraguay 9 2 4 3 2 3 -1 10 9 Perú 9 1 3 5 3 10 -7 6 10 Chile 9 1 2 3 5 14 -9 5

Perú venció 1-0 a Uruguay con gol de Miguel Araujo en la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: EFE)





