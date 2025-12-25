Alianza Universidad es uno de los clubes que descendió esta temporada y jugará en la Liga 2 durante el 2026. Esto generó la salida del entrenador nacional Roberto Mosquera, quien llegó en la segunda parte del año, pero no pudo alcanzar el objetivo de mantener la categoría. El club huanuqueño ya encontró a su reemplazo.
Se trata del también estratega peruano Juan Carlos Bazalar, con amplia experiencia dirigiendo tanto en Liga 2 como en Copa Perú, perfil que se ajusta a lo que busca la dirigencia huanuqueña para volver a Liga 1 en 2027.
A través de sus canales oficiales, le dio la bienvenida y le deseó el mayor de los éxitos, para cumplir con su tarea en el siempre complicado torneo de ascenso en Perú, que tendrá la peculiaridad de recibir más plazas de altura.
“Damos la bienvenida a Juan Carlos Bazalar como nuestro Director Técnico. Como entrenador posee una trayectoria marcada por el trabajo, el orden y los ascensos históricos en el fútbol peruano”, indica la publicación.
Bazalar cuenta con amplia experiencia como entrenador en clubes como Pacífico FC, Atlético Torino, Deportivo El Inca, Pirata FC, Deportivo Garcilaso, Carlos Stein, Comerciantes Unidos, Los Chankas, entre otros.
Además, como futbolista fue seis veces campeón nacional, cuatro veces con Universitario de Deportes y dos con camiseta de Alianza Lima.
Cabe mencionar que, tras dejar el club, Roberto Mosquera reveló una serie de deficiencias que encontró cuando asumió el cargo de director técnico de Alianza Universidad.
“El equipo no estaba bien físicamente, no había gimnasio, no había GPS, pero eso no nos amedrentó. Antes de nuestra llegada solo habían ganado dos partidos”, dijo en una reciente entrevista en Ovación.
