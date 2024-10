Han pasado más de 24 horas, pero la herida por quedarse a un paso del sueño del ascenso parece de hace instantes. Comerciantes FC estuvo a poco de subir a Primera División luego de ir ganando la serie por 1-0 ante Juan Pablo II, en la ida en Loreto; sin embargo, todo cambió en Chongoyape el último domingo. El primer gol recibido en clara posición adelantada, un penal en contra y un descuento que igualaba todo y forzaba los penales, que solo prolongaron una difícil agonía: caer en la definición desde los doce pasos con una cuestionada y criticada ejecución de Kevin Lugo.

Luego de todo el carrusel de emociones en la final de la Liga 2 2024 y la resignación de volver a luchar el ascenso la próxima temporada, Juan Carlos Bazalar, DT de Comerciantes FC, habló sobre lo que fue el compromiso ante Juan Pablo II, la actuación del árbitro Edwin Ordoñez y el aura de incertidumbre que vivieron en las horas previas sobre el cambio arbitral para el compromiso en Chongoyape.

“Considerando lo que ha pasado ayer, estamos dolidos, por cómo fue la forma y se presentó el partido. Más allá de haber perdido, lo hicimos con un 2-1 donde teníamos la ventaja por haber ganado en Iquitos, fuimos a penales por las circunstancias que todos ya conocen. Muy dolidos la verdad”, dijo Bazalar en RPP.

Sobre el arbitraje, Bazalar primer señaló que ellos tenían conocimiento de una terna diferente el viernes y el sábado cambiaron a otra de manera repentina, lo que dejó muchas suspicacias. “Nosotros llegamos viernes por la noche a Chiclayo con una programación arbitral confirmada por escrito, pero el sábado nos enteremos que hicieron un cambio medio raro. De un momento a otro sacaron del partido a Luis Seminario y Daniel Ureta [...] Les dije a los jugadores que no enfocaran en ese tema, pero a los 19′ tener una decisión del gol donde el árbitro dice que no había offside y su línea tampoco, deja mucho qué desear”, explicó.

En esa misma línea, el DT de Comerciantes FC contó que fueron a hablar con el árbitro principal en el descanso, para mostrarle la posición adelantada al 1-0 de Juan Pablo II. “Después de que acabó el primer tiempo, el jefe de equipo le mostró el video a Edwin Ordóñez, y Ordoñez le dijo: ‘Sí, acabamos de verlo, pero ya no podemos retroceder más’”, contó. “El gran error de este tema es que no haya habido VAR en estas instancias, las decisiones del árbitro son consecuencias de lo que tiene a su alrededor, a su asistente y juez de línea. Si ellos no le permiten tomar una decisión, está fregado el tema, pero lo vimos todos nosotros”, agregó.

Bazalar, quien tomó las riendas del cuadro loretano tras la salida de Gustavo Roverano, no quiso calificar este encuentro como ‘robo, pero sí reconoce que todo fue muy raro. “Yo siento que con lo de ayer muchas familias se quedaron sin trabajo. Muchos jugadores terminaron llorando en el camerino [...] El gol en offside es más escandaloso con las cámaras, el penal lo vemos y repetimos y es dudoso”, añadió.

El gol de Facundo Rodríguez en posición adelantada. (Video: Nativa TV)

Por otro lado, también se refirió al caso de Kevin Lugo, quien tuvo una cuestionada ejecución desde los doce pasos, con una Panenka mal dirigida, y posteriormente Gustavo Roverano, el exDT del club, salió a poner en duda su profesionalismo, por haber firmado -según su versión- más de un contrato a inicio de año. “En la interna del comando técnico, hablamos del tema, de cómo pateó el penal, de si debió decidir de otra manera, pero yo como técnico, primero asumo lo que nos ha pasado, para poder llegar hasta aquí a los penales, nos sucedió tal situación, Ordoñez decide hace una decisión de gol donde el mismo jugador de Juan Pablo II se nos acercó a los minutos para preguntar si era offside o no”, comentó Bazalar.

Gol para el ascenso de Juan Pablo II. (Video: Nativa TV)

Comunicado de Comerciantes FC pidiendo reivindicación a la FPF

“¿LA PELOTA SE MANCHÓ? EL HORROR ARBITRAL que nos ROBÓ el sueño. Desde COMERCIANTES FC REPUDIAMOS el desempeño del cuerpo arbitral liderado por Edwin Ordóñez en nuestro partido de vuelta que disputamos el ascenso a La Liga 1 y EXIGIMOS el pronunciamiento inmediato de la CONAR y la FPF con las sanciones inmediatas”, manifiesta el escrito.

A su vez, indicaron: “Solicitamos el retiro del arbitraje de estos “tipos” que tanto daño hacen al fútbol nacional. Lucharemos y estaremos atentos para que nuestras autoridades del fútbol REIVINDIQUEN a un club que busca hacer bien las cosas y por nuestro pueblo que hoy se sintió “ROBADO””.

Este pronunciamiento fue dirigido de manera directa hacia la CONAR, solicitando la suspensión de Edwin Ordóñez (juez principal) y también de Leonar Soto y Coty Carrera (asistentes), quienes fueron parte de las acciones. Además, exigieron un pronunciamiento desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ente organizador de la Liga 2.

Comunicado de Comerciantes FC por partido ante Juan Pablo II. (Foto: Comerciantes FC)





