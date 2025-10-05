La Liga 2 ingresó a su etapa de semifinales. (Foto: Composición / Liga 2)
La Liga 2 ingresó a su etapa de semifinales. (Foto: Composición / Liga 2)

La Liga 2 culminó su etapa regular y algunos equipos definieron su destino. Buscando el ascenso a la máxima categoría, quedaron seis en competencia y dos de ellos clasificaron de forma directa a semifinales. Este domingo 5 de octubre se disputó el play-off de partido único, definiéndose los dos últimos boletos para: César Vallejo y Deportivo Moquegua, quienes se unen a Unión Comercio y FC Cajamarca.

La etapa regular dejó a dos clasificados como mejores en la tabla de posiciones. El primer lugar del grupo A fue FC Cajamarca con 14 puntos. En lo que respecta al grupo B, Unión Comercio alcanzó las 21 unidades con puntaje perfecto. De esta manera, clasificaron a semifinales.

Este domingo 5 de octubre se jugaron los play-offs a partido único. El primer enfrentamiento fue entre Deportivo Moquegua (segundo lugar del grupo A) y ADA Jaén (tercero del grupo B), dejando como resultado la victoria de los locales por 2-1 en el estadio 25 de noviembre.

Horas más tarde, César Vallejo venció a Comerciantes FC por penales. El partido, desarrollado en el Max Agustín de Iquitos, terminó 0-0 en tiempo reglamentario, por lo que la definición se fue a los tiros de doce pasos con un marcador de 4-2 para los dirigidos por José Guillermo del Solar.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS