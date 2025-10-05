La Liga 2 culminó su etapa regular y algunos equipos definieron su destino. Buscando el ascenso a la máxima categoría, quedaron seis en competencia y dos de ellos clasificaron de forma directa a semifinales. Este domingo 5 de octubre se disputó el play-off de partido único, definiéndose los dos últimos boletos para: César Vallejo y Deportivo Moquegua, quienes se unen a Unión Comercio y FC Cajamarca.
La etapa regular dejó a dos clasificados como mejores en la tabla de posiciones. El primer lugar del grupo A fue FC Cajamarca con 14 puntos. En lo que respecta al grupo B, Unión Comercio alcanzó las 21 unidades con puntaje perfecto. De esta manera, clasificaron a semifinales.
Este domingo 5 de octubre se jugaron los play-offs a partido único. El primer enfrentamiento fue entre Deportivo Moquegua (segundo lugar del grupo A) y ADA Jaén (tercero del grupo B), dejando como resultado la victoria de los locales por 2-1 en el estadio 25 de noviembre.
Horas más tarde, César Vallejo venció a Comerciantes FC por penales. El partido, desarrollado en el Max Agustín de Iquitos, terminó 0-0 en tiempo reglamentario, por lo que la definición se fue a los tiros de doce pasos con un marcador de 4-2 para los dirigidos por José Guillermo del Solar.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Pablo Ceppelini arremete contra la Liga 1: “Es una vergüenza que se juegue tan poco”
- Nuevo peruano en el exterior para el radar de la Selección Peruana: Juan Yangali debutó en Gimnasia de Argentina
- Christian Cueva: fecha de regreso en Emelec y medida del plantel, con Alfonso Barco, ante falta de pagos
- ¡Los dejó dormidos! Gol de Yorleys Mena para el 2-1 de Alianza Universidad vs Alianza Lima
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal