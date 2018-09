Hace menos de un mes, Diego Mayora reveló que “ya tenía todo encaminado” para ser el nuevo delantero de Universitario de Deportes. Sin embargo, el club crema se inclinó por la contratación del argentino Germán Denis, quien espera convertirse en el goleador del Torneo Clausura.

Evidentemente, Diego Mayora se quedó con las ganas de vestir la camiseta de Universitario de Deportes. Pero Unión Huaral , que milita en la Segunda División , le abrió sus puertas, para que el delantero vuelva a sumar minutos, tras su polémica salida de Real Garcilaso.

Según se pudo saber, Unión Huaral incluyó a Diego Mayora en su lista de buena fe. Eso implica que el club tiene los próximos días (15 como máximo) para ultimar la incorporación del delantero.

"Yo quiero jugar en Lima. La gente de la 'U' ya me llamó, estoy esperando que me vuelvan a llamar y que me digan cuando viajo para firmar. Ya está todo muy encaminado, en los próximos días, el viernes por ahí, habrán novedades seguramente", le dijo Diego Mayora a Depor hace tres semanas.

Ojo a un detalle. Diego Mayora no solo fue el único delantero que inscribió Unión Huaral, sino también Miguel Curiel, quien jugó en Comerciantes Unidos los dos últimos meses.