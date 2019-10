A horas de un Clásico: la actualidad de Gabriel Costa en Chile

Gabriel Costa se fue de Perú siendo el mejor jugador del torneo local y llevándose consigo la gloria de ser campeón en el 2018. Su salto a Colo Colo no fue una novedad, pues con la salida de Mario Salas al ‘Cacique’, era preciso que el uruguayo (nacionalizado peruano) siguiera ese camino, aquel que lo llevó a explotar todo su potencial.

No obstante, con el pasar de los meses, los resultados no fueron los esperados y ello se vio reflejado en el descontento de los hinchas, quienes esperaban que el ex Sporting Cristal sea uno de sus máximos exponentes y aquel que los lleve a la punta del torneo sureño. ¿Qué fue lo que pasó? La atenta mirada de cuatro periodistas que cubren el día a día de Colo Colo nos lo cuenta.

La expectativa superó al rendimiento

Costa fue uno de los fichajes que más expectativas colmó en la afición de la capital, pues significaba un cambio ofensivo importante en el equipo que armaría Salas para esta temporada, pero semana a semana – para mal de los fanáticos - no resultó como se esperaba.

“Si bien ha tenido momentos destacados (como el triplete que le anotó a Barnechea en la Copa Chile o el doblete que le marcó a Curicó Unido por el Campeonato Nacional), no ha mostrado un nivel que lo valide como un jugador que vino a reforzar a un grande como lo es Colo Colo”, explicó Christian González, de La Tercera de Chile.

Y es que, pese a ser el goleador de los ‘Albos’, con cinco anotaciones en este 2019, el seleccionado peruano no ha mostrado un nivel constante partido a partido.

Salvo su flexibilidad al acoplarse a las posiciones que el ‘profe’ Salas le indicara, las buenas críticas han sido escasas. Según cuenta Pedro Marín, periodista de El Gráfico de Chile, Costa se desempeñó inicialmente como extremo derecho para luego asumir la banda izquierda, tras la lesión de Pablo Mouche (titular en este puesto). A pesar del compromiso que ha mostrado, no llegó a desempeñar bien este puesto pues “no gravitó como se esperaba”.

Perú vs. Ecuador: Gabriel Costa el 'As' bajo la manda de Ricardo Gareca. (América TV)

Dejó la titularidad hasta nuevo aviso

Con la recuperación de Mouche, Costa retornó a su lado natural, la banda derecha; sin embargo, al término de la gira con la Selección Peruana , su ubicación ha sido asumida por Marcos Bolados, sumando así solo minutos como suplente en los últimos encuentros del ‘Cacique’. ¿Cuál fue el punto de quiebre en el pasado mes de setiembre?

Raúl Neyra, periodista de El Mercurio, indica Costa aún no recupera el ritmo que mostró a inicios de temporada, el que lo hizo brillar en los duelos amistosos en Estados Unidos con la ‘bicolor’. “Ni siquiera el buen juego que mostró ante Brasil, en la última fecha FIFA, ha logrado convencer a los simpatizantes de Colo Colo. De hecho, por esos días es que termina perdiendo el puesto con Bolados. Para mala fortuna de él, Bolados ha sido lo mejor de Colo Colo ofensivamente en los últimos duelos”, comentó.

Gabriel Costa casi se quiebra por tratar de explicar el cariño que recibe del hincha de la Selección Peruana. (Video: José Luis Saldaña)

¿Sigue valiendo 1.2 millones de dólares?

Colo Colo desembolsó 1.2 millones de dólares y el pase de Christofer Gonzales para el fichaje de Gabriel Costa, un costo alto para el fútbol chileno que exigía que esa inversión se vea traducida en el campo. Ahora, con el paso de los meses, ello no se ha visto reflejado y ha generado más de un malestar en los simpatizantes del cuadro más popular de ese país.

“La hinchada espera mucho de él. Por su elevado pase, se espera prácticamente que eluda a tres rivales y luego anote un gol”, sostuvo Jorge Rubio, de Canal del Fútbol (CDF) de Chile.

Su juego ha generado pifias en el campo, por lo que era necesario preguntar directamente si su costo de fichaje seguía siendo el mismo, a lo que los cuatro periodistas chilenos coinciden que sí, pero solo por “sus actuaciones en la Selección”, mas no por lo demostrado en Chile.

Costa está camino a crecer en el fútbol chileno, pero es necesario que afiance sus pasos y refuerce sus habilidades, pues al retorno de la fecha FIFA pasada no ha vuelto a ser titular en Colo Colo y ello al único que le juega en contra es a él mismo. Veamos si hay un cambio este sábado en el clásico contra la Universidad de Chile.

