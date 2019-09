Christian Cueva hizo su descargo tras protagonizar pelea en Brasil 

Qué tal escándalo. Christian Cueva fue titular nuevamente en los medios brasileños, esta vez, por una pelea en un centro nocturno. El video, que ya circula por las redes sociales, propició que el volante se la Selección Peruana hiciera sus descargos a través de un medio nacional para explicar lo ocurrido.

"Me defendí de una agresión, de una persona X que me agredió tirando una botella. No me voy a quedar de brazos cruzados o esperar que me revienten la cabeza o haya un sangrado para yo recién reaccionar", manifestó Christian Cueva a través del programa Fútbol como Cancha, en RPP.

Asimismo, aclaró que se encontraba en una situación amigable con los fanáticos del club brasilero. "Incluso me tomé varias fotos con hinchas del Santos, pero no iba a permitir una agresión. Entiendo al hincha y la situación, pero me veo agredido, pudo ocasionar daño a mi persona", especificó.

"Yo tuve una cena con un amigo y una gente que me trajo una propuesta de Goias para ir a préstamo. Era un sitio que era un restaurante-bar, que está a tres cuadras de mi casa", acotó.

Por su parte, el club paulista emitió un comunicado tras el incidente. "Después de transmitir un video relacionado con el atleta Christian Cueva, el jugador presentó su versión del incidente al tablero de Santos. El jugador se suspende de forma preventiva y el caso se entrega al departamento legal", emitió Santos FC.

Christian Cueva fue uno de los 23 convocados por Ricardo Gareca a la Selección Peruana para los duelos amistosos FIFA de octubre ante Uruguay. Sin embargo, fuera de los minutos sumados con el elenco bicolor, el peruano solo ha tenido un partido en cuatro meses con Santos.

La pelea de Christian Cueva publicada por periodista brasileño. (Video: @fabianofarah)

