Más aún después de las últimas declaraciones de su entrenador José Gomes, en la previa del duelo ante Arouca por la jornada 27 de la Primeira Liga. El portugués acusó al joven chimbotano de no darse integro con el cuadro luso: “Prefiero a la gente que sé que va a dar el cien por cien que a uno que es más fuerte pero sólo da el veinte por ciento”.

Con estas palabras, el estratega explicó la exclusión de Liza del primer equipo. A partir de ahora el chimbotano entrenará con el cuadro filial, que milita en el Campeonato Nacional de Seniores, la tercera liga de fútbol más importante de dicho país. Una mala noticia para un jugador que venía de sumar una convocatoria a la Selección Peruana en la última fecha FIFA.

En tal sentido, Depor se comunicó con dos periodistas partidiarios del conjunto de Madeira. Ellos nos contaron sobre la actualidad del futbolista cuyo pase pertenece a Sporting Cristal, y la posibiliades de que continué vistiendo los colores del Marítimo, ya sea con la extensión de su cesión o la compra definitiva de su ficha.

Antes de conocer la opinión de los hombres de prensa lusos, es importante aterrizar las estadísticas de Percy Liza a lo largo de sus primeros seis meses en el Viejo Continente. Indicativos de que no llegó a promediar 45 minutos por encuentro y firmó una sola anotación. Esto no hace otra cosa que reflejar que todavía no ha marcado diferencias, quedando lejos de la titularidad.

Números de Liza en Marítimo

Torneo PJ Titular Minutos / partido Goles Primeira Liga 11 3 37.9 1 Taça da Liga 4 2 43.5 0

Muy poco de Liza

Raul Caires de JM Madeira afirmó que todavía no han podido ver la mejor versión del delantero peruano, salvo un gol. Sobre todo porque llegó lesionado a Portugal, con un torneo que ya llevaba diez fechas de haberse iniciado. Por otro lado, el andar irregular del club es otra variable que no contribuyó para que pueda demostrar sus credenciales.

“Las cosas no han ido bien. Llegó lesionado y ya con la temporada en marcha, por lo que disponía de menos tiempo de adaptación al fútbol portugués. La complicada situación en la que se encuentra el equipo desde el comienzo de la temporada tampoco ha ayudado al jugador. Pero Percy es un joven que tiene mucho potencial. Ya logró marcar un gol, que sucedió en un partido muy importante [ante Santa Clara] ya que le permitió a Marítimo salir por primera vez de la zona de descenso directo, y ese hecho puede haber contribuido a darle más confianza al jugador”, explicó.

Por su parte, Marco Freitas de Correio da Manhã destaca algunas características de Percy Liza, aquellas que podrían llevar a convertirlo en un jugador importante del equipo. “Es un jugador muy útil para un equipo como el Marítimo, trabaja mucho, presiona mucho, da mucho trabajo a la defensa. Estuvo bien ayer y presionó a la defensa de Santa Clara. Tiene presencia en la zona. Todavía puede evolucionar mucho. Para ser titular le falta tiempo y experiencia en el torneo. Asimismo debe mejorar su efectividad de cara el arco rival”.

¡GOL DE PERCY LIZA! pic.twitter.com/yqPyOgpC7M — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPe) February 25, 2023

¿Seguirá en Portugal?

Ambos periodistas coinciden en que la compra de la ficha de Liza depende mucho de la evolución que tenga el peruano en lo que resta del campeonato y si el club se mantiene en primera división. Aunque con esta decisión de mandarlo al equipo filial, tendría muy pocas chances de seguir vistiendo la camiseta de los verdirojos.

“Para su compra deben darse una serie de escenarios. Es decir, si el jugador logra mostrar una mayor evolución en la adaptación al fútbol portugués y va acorde a las ideas del entrenador. Por último si Marítimo logra asegurar su permanencia en la Liga”, afirmó Caires.

Freitas va por la misma línea y asegura que “tiene que seguir mejorando su juego y sumando minutos. Si el equipo se queda en la máxima división y logra convertirse en titular, creo que lo pueden comprar. Si descienden será muy complicado. Si el entrenador lo tenía como segunda opción, después de dejarlo fuera del plantel principal, se han complicado sus opciones de continuar”.

La competencia

Por ahora, Percy Liza tiene cuatro jugadores que están un paso adelante en lo que respecta a la posición de delantero. El que marca más distancias es André Vidigal, máximo artillero (5 goles) del equipo en lo que va de la temporada. Tiene un año más de contrato y ha estado en la cancha en el 92% de la presentaciones por el campeonato nacional.

Después vienen dos jugadores sudamercianos. Se trata de Brayan Riascos (Colombia) y Jesús Ramírez (Venezuela), quienes al igual que nuestro compatriota ocupan un cupo extracomunitario y se encuentran a préstamo. El colombiano llegó a inicio de año y se ha convertido en una pieza de recambio muy importante. Incluso tiene un tanto más que Liza. Un paso más atrás está el español Pablo Moreno, que llegó el 2022 tras quedar libre del City Group. Su vínculo con Marítimo seguirá hasta el siguiente curso.

Nombre PJ Titular Goles Situación contractual André Vidigal 24 21 5 Contrato (2024) Brayan Riascos 9 6 2 Préstamo (junio 2023) Jesús Ramírez 17 4 1 Préstamo (junio 2023) Pablo Moreno 16 12 0 Contrato (2024)





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.