Perú vs. Chile juegan este domingo EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports por el Preolímpico Sub 23 de Venezuela, evento en el que los dirigidos por el profesor José Guillermo Del Solar irán por sus primeros tres puntos con la intención de aumentar sus posibilidades de pelear por un cupo en la próxima edición de los Juego Olímpicos, los cuales se darán cita en París en julio próximo.

Cabe destacar que serán solo dos representantes sudamericanos los que puedan meterse a la competencia mundial, por lo que el combinado nacional deberá ubicarse entre los dos primeros lugares de su grupo para avanzar a la fase final del torneo y mantener viva la ilusión.

La Selección Peruana Sub 23 no solo compartirá grupo con Chile, sino también con Argentina, Uruguay y Paraguay, por lo que el reto no será nada sencillo de lograr, pero los ‘Chemo Boys’ confían en hacer un buen papel en el certamen y regalarle una alegría a la hinchada nacional.

Ojo a un detalle, si bien el cuadro dirigido por José Guillermo Del Solar llegará a esta edición del Preolímpico con jugadores que ya tienen recorrido en la Liga 1 y con algunos del exterior, no pudo contar con el universo total de futbolistas deseados, ya que -al no ser un torneo FIFA- los clubes no estuvieron en la obligación de ceder a sus deportistas.

Perú vs. Chile: ¿a qué hora es el partido?

México 14:00 horas

Perú - 15:00 horas

Ecuador - 15:00 horas

Colombia - 15:00 horas

Bolivia - 16:00 horas

Venezuela - 16:00 horas

Estados Unidos - 16:00 horas

Argentina - 17:00 horas

Brasil - 17:00 horas

Chile - 17:00 horas

Uruguay - 17:00 horas

Paraguay - 17:00 horas

Perú vs. Chile: ¿qué canal pasa el partido?

El partido entre Perú y Chile, en el estadio Polideportivo Misael Delgado, será transmitido en exclusiva para todo el territorio peruano a través de la señal de DSports, canal que se encuentra en el servicio de DirecTV. Asimismo, existe una opción de streaming vía DGO. Por otro lado, TNT Sports tiene los derechos de transmisión para el pueblo chileno. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro a través de la web de Depor.

Perú vs. Chile: ¿dónde se juega el partido

Fixture de Perú en el Preolímpico

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 21/01/24 3:00 p.m. Perú vs. Chile Polideportivo Misael Delgado 24/01/24 6:00 p.m. Perú vs. Argentina Polideportivo Misael Delgado 27/01/24 3:00 p.m. Paraguay vs. Perú Polideportivo Misael Delgado 30/01/24 3:00 p.m. Uruguay vs. Perú Polideportivo Misael Delgado

Los convocados de Perú para el Preolímpico

Porteros: Diego Romero (Universitario), Jeferson Nolasco (Cienciano), Jhefferson Rodríguez (Universitario)

Defensores: Emilio Saba (Carlos A. Mannucci), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Julinho Astudillo (Universitario), Brian Arias (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas - México), Rafael Lutiger (Sporting Cristal), Mathías Llontop (Carlos A. Mannucci), Marco Huamán (Alianza Lima), Alejandro Pósito (Sporting Cristal)

Mediocampistas: Ian Wisdom (Sporting Cristal), Álvaro Rojas (Universitario), Adrián Ascues (Sporting Cristal), Bassco Soyer (Alianza Lima), Eslyn Correa (Cusco FC), Alessandro Burlamaqui (CF Intercity - España), Franchesco Flores (César Vallejo)

Delanteros: Juan Pablo Goicochea (Libre), Guillermo Larios (Alianza Atlético), Víctor Guzmán (Alianza Lima) y Diether Vásquez (Mineros de Zacatecas - México)

¿Cuál es el formato del Preolímpico Sub-23?

El Preolímpico Sub-23 arrancará con la fase de grupos con diez selecciones divididas en dos grupos de cinco cada uno. Los compromisos serán jugados por puntos, en el sistema de todos contra todos, a una sola rueda de encuentros, debiendo cada equipo jugar contra todos los otros equipos de su grupo. Asimismo, clasificarán a la Fase Final los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada serie.





