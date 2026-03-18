Así como la última convocatoria de la Selección Peruana destaca por tener varios nombres nuevos, los cuales buscan establecer un parámetro para el tan mencionado recambio generacional, hay nombres que vienen siendo recurrentes y esperan que esto sea la confirmación de una larga estadía en la ‘Bicolor’. Uno de ellos es Adrián Ugarriza, quien antes de ser contactado por Mano Menezes ya había recibido la citación de Manuel Barreto para los amistosos de noviembre del año pasado frente a Rusia y Chile.

El delantero del Hapoel Ironi Kiryat Shmona no viene jugando a raíz de la guerra del Medio Oriente que ha afectado directamente el desarrollo de la Liga de Israel, por lo que por estos días se encuentra en Chipre con el resto de sus compañeros, a la espera de la reanudación del campeonato o, en su defecto, de una orden de la FIFA sobre su posible cancelación por seguridad.

En una reciente entrevista con el programa Mano A Mano, el delantero reveló su emoción al volver a ser convocado a la Selección Peruana, sobre todo por lo que significa estar en el comienzo de una nueva etapa para el equipo ahora con Mano Menezes en el banquillo. Según contó, es algo que siempre soñó de niño y espera disfrutarlo porque para cualquier futbolista no hay nada más importante que representar a su país.

“Es la principal razón por la que yo decidí venir. Era un deseo de niño, un sueño que tenía y yo sabía que haciendo cosas bien, podía tener la chance. Para mí es lo mejor que hay, es lo más importante para cualquier futbolista poder estar en tu selección. Simplemente trabajo muchísimo para tratar de aportar y quedarme, y sobre todo de hacer las cosas bien ahí”, soltó.

Adrián Ugarriza lleva 10 goles en la presente temporada con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona. (Foto: Hapoel Ironi Kiryat Shmona)

Asimismo, el exjugador de Sporting Cristal dejó en claro que llegan mentalizado en ser el ‘9’ titular de la ‘Blanquirroja’, pues según su mirada, solo así un jugador puede demostrar que está hecho para un puesto tan competitivo como el de centrodelantero. “El que llega pensando en ser suplente, ya está perdiendo. La idea es que todos lleguen tratando de meterse al equipo. Yo trabajo mucho para poder jugar”, agregó.

Por otro lado, ‘Uga’ contó con es su día a día en Chipre tras salir de Israel en medio del conflicto bélico que también involucra a Estados Unidos e Irán, además de otros países del Medio Oriente. “Estamos en Chipre. Han sido unos días distintos, pero ya estamos por acá. Nos mandaron aquí con varios extranjeros de la liga de otros equipos que están en situación similar a la nuestra y ya estamos entrenando aquí con ellos”, detalló.

En esa misma línea, relató como fueron los primeros días tras haber estallado la guerra. “Nuestra ciudad está al norte y hubo muchos problemas, entonces tuvimos que ir a una ciudad al sur, cruzar todo el país por tierra, cruzamos frontera con Egipto y nos fuimos Atenas y para España. Ahí esperamos hasta que nos trajeron para acá a Chipre cuando se organizaron entre los clubes para poder hacer esto”, agregó.

Adrián Ugarriza apunta a ser el '9' titular de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Según explicó Adrián Ugarriza, la organización de la Liga de Israel viene trabajando para que el campeonato se reanude luego de la fecha FIFA de marzo, procurando que esta decisión sea la más segura para todos los involucrados. Eso sí, aclaró que considerando la incertidumbre que siempre hay en días de guerra, no pueden confiarse y es mejor esperar.

“Sí fueron unos días de incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar. Ahora están diciendo que están empezando a manejar las cosas de una mejor forma, lo están organizando para después de la fecha FIFA reanudar el torneo desde donde se dejó, pero con estos temas de conflictos uno nunca sabe. No te podría asegurar qué va a pasar”, aseveró.

Finalmente, respecto a su futuro en medio de esta guerra, Ugarriza aclaró que no fue contactado por ningún club de la Liga 1, sobre todo por los rumores que lo vinculaban como posible fichaje de Universitario. “A mí directamente no me llaman. Todo lo maneja la agencia que me representa y son ellos los que me filtran alguna información, pero lo que hemos conversado con ellos es vamos paso a paso”, sentenció.

Adrián Ugarriza está de para a raíz de la guerra en el Medio Oriente. (Foto: Hapoel Ironi Kiryat Shmona)

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

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