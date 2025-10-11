En la previa del partido de Perú vs. Chile, una de las noticias más habladas fu la presencia de Alex Valera. El delantero de Universitario de Deportes llegó con molestias al duelo amistoso y, en la semana, no entrenó con normalidad; por esta razón, no jugó como titular en el amistoso. Para más detalles, el jugador de 29 años habló sobre esta situación y también aprovechó para referirse a los nuevos integrantes de la Bicolor en la última nómina.

“Ayer no me tocó estar por el tema que no entrené muy bien durante la semana y bueno, pude sumar minutos y eso es importante también porque me ayuda a volver a competir al nivel que es de selección, que es muy diferente”, reveló en diálogo con Fútbol en América.

En ese sentido, Valera dijo que no tiene nada por aclarar antes las críticas: “No, creo que no fue una lesión. Creo que Manuel lo dijo, es una molestia que tengo ya bastantes meses, pero lo vengo manejando en mi club. No tengo nada que decir, simplemente estoy haciendo mi trabajo. Mientras que los comandos técnicos sepan que estoy trabajando de la mejor manera, para mí eso es muy importante”.

Alex también se refirió a los jóvenes que fueron incluidos en la presente convocatoria, producto también del aliento mostrado al final del partido. Si bien Perú cayó ante Chile (1-2), varios jugadores peruano tuvieron su primer contacto en un duelo oficial con la Bicolor.

“Yo he visto un equipo que ha competido muy bien con Chile. Creo que se valora eso, se valora que le den la oportunidad a los más jóvenes para que puedan mostrarse. (...) de repente para algunos compañeros no lo asimilan de la mejor manera, pero en este caso ayer yo lo vi como que hicieron un gran partido”, señaló.

El primer once de la selección peruana en el proceso de transición con Manuel Barreto. (Foto: FPF)

El futbolista de Universitario también dejó clara su postura ante los comentarios sobre la convocatoria y la inclusión de muchos jugadores de Liga 1. Para el jugador crema, estuvieron a la altura de lo que requiere un partido de Selección.

“Se habló mucho durante la semana. Menospreciaron mucho al equipo, por ser la mayoría de Liga 1, y creo que les callaron la boca. Y no se dio el resultado que queríamos, pero bueno, se dio la oportunidad, como te repito, de que sigan mostrándose. Está bien que pase eso, porque, hoy por hoy, la selección necesita de más jugadores”, puntualizó.

Cabe resaltar que Manuel Barreto, DT interino de la Selección Peruana, destacó también la presencia de Valera en el vestuario. “El mensaje de Alex (Valera), como uno de los líderes de la selección, fue el mismo que (Anderson) ‘Santa’, de levantar la cabeza, de valorar el partido que han hecho los chicos”, reveló en conferencia de prensa.

Barreto también enfatizó: “El ritmo al que se ha competido, que ha sido extraordinario y entretenido de ver para el espectador. Con situaciones de gol, pero con mucho ritmo. Entonces, Alex y los demás compañeros, lo que comentaban es que levanten la cabeza por el partido que han hecho los chicos”.

