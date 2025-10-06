La Selección de Chile comenzó a trabajar en Santiago con la mayoría de la lista de 23 futbolistas convocados para el amistoso de este viernes ante la Selección Peruana, programado para este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. El entrenador de este amistoso internacional será Sebastián Miranda, asistente de Nicolás Córdova, entrenador interino de la ‘Roja’ y que se encuentra dirigiendo al equipo juvenil en el Mundial Sub-20. En dicha lista, al igual que en la convocatoria de Manuel Barreto, destacan el llamado de caras nuevas en busca de ese recambio generacional.

Para la prensa chilena, la gran novedad es en la portería donde aparece un arquero que juega en la Primera B (Segunda División), como es Jaime Vargas que milita en Deportes Recoleta, pese a que se encuentra lejos de los puestos de ascenso. Tiene 20 años y debutó en 2022, antes de cumplir la mayoría de edad. Es una de las grandes promesas de la ‘Roja’ para el próximo proceso.

Con su llamado, se descartó un eventual regreso de Brayan Cortés a la portería de la Selección de Chile, hoy en Peñarol y que atajó en 14 partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026. Se trata del arquero titular de los sureños, aunque en la última fecha doble no fue convocado (su lugar fue ocupado por Lawrence Vigouroux, del Swansea City del ascenso en Inglaterra).

Tras no aparecer en la última doble fecha de Eliminatorias, regresa a la convocatoria el volante Marcelino Núñez, hoy en el Ipswich Town inglés. Además, tienen un representante del puntero del fútbol chileno, Coquimbo Unido. Se trata del lateral derecho Francisco Salinas, quien a sus 25 años recibió su primera convocatoria a la Selección de Chile y podría ser titular ante la Bicolor.

Si bien hay algunas ausencias que llamaron la atención en la prensa chilena, como los casos de Esteban Matus, Ignacio Saavedra, el lesionado César Pérez, Luciano Cabral, Bruno Barticciotto y Darío Osorio, hay otros que regresan a la ‘Roja’ como Clemente Montes y Francisco Sierralta. En los próximos entrenamientos se definirá la alineación para medirse a Perú en La Florida.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Nicolás Córdova, exentrenador de Universitario de Deportes, no dirigirá ante Perú pues está al mando de Chile en el Mundial Sub-20. (Foto: ANFP)

Los convocados de Chile para enfrentar a Perú:





Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales), Thomas Gillier (CF Montreal, Canadá) y Jaime Vargas (Deportes Recoleta).

Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales), Thomas Gillier (CF Montreal, Canadá) y Jaime Vargas (Deportes Recoleta). Defensas: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Iván Román (Atlético Mineiro, Brasil), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), Francisco Sierralta (Auxerre, Francia), Gabriel Suazo (Sevilla, España), Felipe Loyola (Independiente, Argentina) y Nicolás Díaz (Club Puebla, México).

Fabián Hormazábal (Universidad de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Iván Román (Atlético Mineiro, Brasil), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), Francisco Sierralta (Auxerre, Francia), Gabriel Suazo (Sevilla, España), Felipe Loyola (Independiente, Argentina) y Nicolás Díaz (Club Puebla, México). Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (Club León, México), Vicente Pizarro (Colo Colo), Marcelino Núñez (Ipswich Town, Inglaterra), Lucas Assadi (Universidad de Chile) y Javier Altamirano (Universidad de Chile).

Rodrigo Echeverría (Club León, México), Vicente Pizarro (Colo Colo), Marcelino Núñez (Ipswich Town, Inglaterra), Lucas Assadi (Universidad de Chile) y Javier Altamirano (Universidad de Chile). Delanteros: Lucas Cepeda (Colo Colo), Clemente Montes (Universidad Católica), Alexander Aravena (Grêmio, Brasil), Ben Brereton Díaz (Derby County, Inglaterra), Gonzalo Tapia (São Paulo, Brasil) y Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).

TE PUEDE INTERESAR