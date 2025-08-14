El recuerdo del proceso de las Eliminatorias al Mundial 2026 siempre tendrá recuerdos pocos gratos en cuanto a resultados. A falta de dos fechas, la Selección Peruana está lejos del objetivo principal y los jugadores comenzaron a repasar todos los cambios que hubo en los últimos años. Juan Reynoso inició como DT y luego estuvo Jorge Fossati; sin embargo, ninguno pudo sacar adelante el ‘barco’. André Carrillo habló sobre ambos y reveló que uno de los problemas fue la línea de tres, esquema poco habitual en la Bicolor.

“Probablemente no nos adaptamos tan bien a la línea de 3 porque sentíamos que atacábamos sin fuerza, sin contundencia. Había partidos que te la pasabas defendiendo y no estábamos acostumbrados a eso pero era un sistema que al ‘profe’ le encantaba, él ha triunfado con ese sistema y es aceptable”, contó en diálogo con Full Deporte.

Además, agregó: “Intentamos adaptarnos a eso pero no nos sentimos tan cómodos, los resultados tampoco se dieron porque estábamos acostumbrados a otro sistema. Probablemente perdimos un poco de libertad pero ya está de más hablar de eso, son situaciones que ya pasaron, son experiencias bonitas que vivimos, aprendimos mucho de los dos entrenadores y hay que mirar para adelante”.

André Carrillo lamenta el resultado que pone a Perú casi fuera del Mundial 2026. (Foto: GEC)

Carrillo destacó la era de Reynoso porque lo hizo sentir “importante” y tenía un “trato de amistad”. “De padre a hijo, tenemos confianza hasta el día de hoy. Él me dio mucho, cuando lo despidieron le mandé un mensaje, le dije que me sentía mal porque no rendí lo que estaba acostumbrado, por la confianza que me dio yo sentí parte de culpa de que no continúe y que su paso por la selección no haya sido exitoso. Él estuvo muy bien conmigo, solo que mi rendimiento no fue el ideal”, lamentó.

André aseguró que “hoy es fácil hablar” por los malos resultados; sin embargo, destacó que el ‘Cabezón’ buscó hacer lo mejor posible a base de trabajo. “Teníamos muchas ideas pero a veces el fútbol es así, capaz no es para ti en ese momento pero hoy hablar de eso ya está de más”, detalló.

Con relación a Jorge Fossati: “Con Fossati jugué muy poco, no estaba bien y él tenía otras opciones y sentí que por el paso de la segunda de Arabia estaba un poco desganado, un poco relajado y él optó por otros jugadores y todo bien. Tampoco me quejé, sentí que a lo mejor no estaba para jugar, obviamente me hubiera encantado tener más minutos”.

¿Ramón Díaz fue buscado por la Selección Peruana?

André Carrillo tiene una excelente relación con Ramón Díaz, a quien conoció en Al Hilal y posteriormente lo solicitó en Corinthians. El ‘Pelado’ fue sondeado por la Federación Peruana de Fútbol para tomar las riendas de la Selección Peruana; sin embargo, todo quedó en rumores porque firmó por Olimpia de Paraguay. Eso sí, el volante explicó que sí hubo contacto.

“Yo hablé con ellos, me dijeron que habían conversado con directivos de la Federación pero no iban a tomar ninguna decisión hasta que acabe este proceso. Me preguntaron qué tal las instalaciones, los jugadores pero no hubo nada más adelante, no llegó a haber una oferta”, contó Carrillo.

Ramón Díaz fue opción para dirigir a la Selección Peruana. (Foto: AFP)

