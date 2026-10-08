El constante esfuerzo demostrado por la joven promesa Bassco Soyer en las divisiones formativas del Gil Vicente, donde exhibió un ritmo sumamente demoledor durante su primera gran aventura en el exterior, se vio recompensado con su primer llamado a la Selección Peruana. El entrenador Mano Menezes valoró positivamente su destacado rendimiento y enorme proyección deportiva, otorgándole la inmejorable oportunidad para sumarse a esta exigente ventana internacional de partidos amistosos, que lamentablemente terminó convirtiéndose en un auténtico y duro suplicio colectivo para el plantel nacional.

De los cuatro encuentros programados en territorio norteamericano, el hábil mediocampista ofensivo logró sumar valiosos minutos participando activamente en dos partidos, ingresando siempre como una importante pieza de recambio durante el complemento.

Frente al exigente combinado de Estados Unidos, duelo que marcó la caída más dolorosa de Perú, Soyer ingresó para disputar la última media hora. Posteriormente, el joven talento repitió esta misma fórmula en la derrota sufrida ante Canadá, aunque su presencia en la cancha fue algo mayor al afrontar todo un periodo completo de juego oficial.

Bassco Soyer, de 19 años, hizo su debut oficial con la selección peruana en duelo con USA. (Foto: AFP)

Culminada esta ardua y complicada concentración por Norteamérica, cada uno de los convocados regresó inmediatamente a su respectivo club deportivo. Mientras se hacía una profunda reflexión colectiva por los pésimos resultados, el mediocampista decidió utilizar sus diferentes plataformas digitales para reconocer públicamente que todo el equipo nacional necesita mejorar muchísimo su actual rendimiento táctico general.

Sin embargo, esta triste situación deportiva no impidió su medido pero sincero festejo personal por dar inicio a su anhelada historia con la selección mayor. “Qué sueño poder vestirte, Blanquirroja. Mucho por trabajar para poder ayudar a llevar a esa bandera a donde pertenece”, escribió el habilidoso jugador nacional mediante su cuenta oficial de Instagram.

Aquel sobresaliente desempeño ofensivo no pasa nada inadvertido por el comando técnico del club lusitano. Sin embargo, para que se concrete su ansiada promoción total al plantel principal, el volante deberá exhibir mayores factores diferenciales semanalmente. Al menos, haber sido convocado por la selección peruana absoluta representa un excelente indicador dentro de su gran progresión deportiva.

El mensaje de Bassco Soyer tras debut con Perú. (Foto: Captura IG)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

La respuesta está en la siguiente ventana de selecciones. La fecha FIFA de noviembre de 2026 se desarrollará entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre, por lo que en ese periodo la ‘Bicolor’ volverá a disputar partidos internacionales. Esta será, además, la última ventana FIFA del año.

Por ahora, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja en la definición de los amistosos que afrontará el combinado nacional. La intención es que Perú dispute una serie de partidos ante un rival sudamericano, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el seleccionado que estará al frente del equipo dirigido por Mano Menezes.

TE PUEDE INTERESAR