André Carrillo fue uno de los convocados por Mano Menezes para los partidos de la Selección Peruana en Norteamérica, una gira de amistosos que terminó con saldo en rojo para la ‘Blanquirroja’. Tras estos encuentros, donde la ‘Culebra’ no fue titular en ninguno y solo pudo ingresar en las derrotas por 2-0 ante Canadá y Colombia, una noticia golpeó el presente del futbolista formado en Alianza Lima: se quedó sin director técnico en Corinthians al confirmarse el despedido de Fernando Diniz.

La salida de Diniz se da luego de la derrota por 2-1 a manos del Inter de Porto Alegre, en el compromiso correspondiente a la fecha 29 del Brasileirao. No fue una caída aislada, pues esta hizo que Corinthians encadenara siete derrotas consecutivas en el campeonato brasileño, pues el equipo de André Carrillo también había sucumbido anteriormente ante Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo y Fluminense.

“El Sport Club Corinthians Paulista comunica la desvinculación del técnico Fernando Diniz del mando del equipo de fútbol masculino. Además del entrenador, su cuerpo técnico también deja el club. Corinthians agradece a los profesionales por el trabajo realizado y les desea éxito en la continuación de sus carreras”, se lee en el comunicado del club publicado en sus redes sociales oficiales.

Fernando Diniz duró en Corinthians alrededor de seis meses, con un saldo de 13 victorias, ocho empates y 11 derrotas en 32 encuentros dirigidos entre todas las competiciones. Además de dejar al ‘Timao’ a un punto de la zona de descenso y a cuatro de una posible clasificación a la Copa Sudamericana 2027, el estratega brasileño fue apuntado como uno de los principales responsables de no haber alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores 2026, al quedar eliminados a manos de Estudiantes de La Plata.

Fernando Diniz dejó de ser entrenador de Corinthians por malos resultados. (Foto: Getty Images)

Con esto, el área deportiva del Corinthians ha acelerado los trabajos para encontrar al sustituido ideal de Diniz, considerando que se avecina la recta final del Brasileirao y la principal preocupación ahora es salir de la zona de descenso y aspirar a meterse a un torneo internacional. En medio de esto, André Carrillo espera seguir teniendo continuidad en el equipo titular, tal como venía ocurriendo hasta la salida del último comando técnico.

Marcelo Paz, directivo de Fútbol del ‘Timao’, tomó la palabra en un comunicado público y lamentó esta medida en una etapa crucial del torneo, haciendo énfasis en lo estancado que están en la tabla de posiciones del Brasileirao. En ese sentido, consideró que era el momento de un cambio de timón para que el equipo pueda respirar nuevos aires en busca de una rápida recuperación.

“Este es un momento muy doloroso y difícil. Dados los resultados actuales del club, hemos perdido la compañía de un gran profesional, entregado y comprometido. Tuvimos un buen comienzo, prometedor. Desafortunadamente, nos hemos estancado en la clasificación, con muchas derrotas. Había que tomar una decisión; necesitamos un nuevo comienzo”, señaló Paz.

André Carrillo tiene contrato con Corinthians hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Corinthians?

Luego de perder por 2-1 a manos del Inter de Porto Alegre, Corinthians volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Palmeiras, en el compromiso correspondiente a la fecha 30 del Brasileirao 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Nubank Parque.

En cuanto a la transmisión en territorio peruano, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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