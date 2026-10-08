Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, considerados como dos de los mejores jugadores de la historia, llevaron su rivalidad deportiva a otro nivel, compitiendo tanto en LaLiga y la Championes League, además de disputarse temporada tras temporada el Balón de Oro y los premios más importantes del deporte. Ambos están cerca a terminar sus exitosas carreras en el fútbol, pero jamás coincidieron en un mismo equipo y apenas se enfrentaron en algunos amistosos a nivel selección.

Esto último podría cambiar pues, Carlos Tévez, retirado profesionalmente en 2022, está ultimando algunos detalles de lo que será su partido de despedida y tiene como objetivo hacer lo nunca antes visto: juntar a los dos más grandes de la época en un mismo equipo para deleite del mundo fútbol.

Pese a que aún no existe fecha confirmada, ‘El Apache’ tiene toda la intención de invitar personalmente tanto a Messi como Ronaldo a su fiesta de despedida en la mítica ‘Bombonera’ de Buenos, tras recibir el visto bueno del actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Esto se daría en las últimas semanas del mes de diciembre, cuando el calendario xeneize tenga un receso.

Sumado a esto, Messi tendría algunos días libres en su agenda con el Inter Miami, algo que también ocurre con Ronaldo el Al Nassr y se estima que el partido en conmemoración a la importante carrera de Tévez podría celebrarse el 20 de diciembre. Este sería, sin duda, uno de los eventos más grandes nunca antes visto en el deporte rey.

“De alcanza pelotas a leyenda”, anuncia una publicidad sobre el particular, con una imagen de Tévez de niño y luego otra ya consolidado como capitán y referente del club xeneize con el que celebró una gran cantidad de títulos y dejó una huella imborrable.

La transmisión oficial estará a cargo de la cadena deportiva internacional ESPN, en la que Tévez trabajó como comentarista durante la último Mundial Estados Unidos 2026. De hecho, se busca que no solo sea un partido de fútbol, sino que tenga shows musicales a cargo de La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, por citar algunos nombres tentativos para ese día.

La idea es conformar un equipo de Boca Juniors, multicampeón bajo el liderazgo un conducción del entrenador Carlos Bianchi, con jugadores como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, el ‘Pato’ Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, el Flaco Schiavi, Nicolás Burdisso, Carlos Bianchi y obviamente Juan Román Riquelme.

Además, jugadores de la selección de Argentina con los que compartió varios procesos como Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maxi Rodríguez y el Pocho Lavezzi, entre otros.

En el equipo del resto del mundo se espera la presencia de Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, los franceses Patrice Evra y Paul Pogba, el neerlandés Edwin van der Sar y el surcoreano Park Ji-Sung y los ingleses Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney.

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