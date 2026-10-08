¡Se avecina un nuevo reto para la primera raqueta del Perú! Ignacio Buse (36° del ranking ATP) ya conoce a su rival en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái: nuestro compatriota enfrentará al belga Zizou Bergs (39°) en busca de su clasificación a la tercera ronda del torneo que se desarrollará en el Qizhong Forest Sports City Arena (Minhang, Shanghái, China).

Debido a algunas bajas antes del torneo, Buse fue incluido entre los 32 jugadores preclasificados del torneo y, gracias a esta condición, no tuvo que disputar la primera ronda. En ese sentido, solo le quedó esperar al vencedor de la llave entre el checo Vit Kopriva (68°) y el belga Zizou Bergs.

Después de un partido en donde no tuvo mayores dificultades, fue Begs quien clasificó a la segunda ronda al imponerse por 2-0 con parciales de 6-3 y 6-1. Ahora, con Ignacio Buse como su nueva piedra en el camino, el europeo buscará meterse en la siguiente etapa del Masters 1000 de Shanghái.

Ignacio Buse llega a este torneo después de haber quedado eliminado en el ATP 500 de Beijing ante Quentin Halys. (Foto: Wiston-Salem)

Zizou Bergs no será un rival sencillo para ‘Nacho’, pues este año, al igual que él, también ganó su primer torneo ATP al imponerse en Eastbourne, Inglaterra. Esta será la primera vez que ambos tenistas se enfrenten, en una competición en donde el belga cuenta con cierta ventaja al estar más adaptado a superficies rápidas.

Revisando las estadísticas de Buse, encontramos que enfrentando a rivales por encima del puesto 50 del ranking ATP en lo que va del 2026, cuenta con un registro de 7 triunfos y 10 derrotas, con una victoria y cinco caídas en sus últimos seis encuentros.

Si Ignacio Buse consigue dejar en el camino a Zizou Bergs, podría llegar a enfrentar a Carlos Alcaraz (3°) en la siguiente ronda, siempre y cuando el español elimine al argentino Juan Manuel Cerundolo (55°). De darse esto, sería el partido más importante de la carrera de ‘Nacho’ hasta ahora, ya que estaría enfrentando a uno los más ‘bravos’ del tenis mundial.

Ignacio Buse es el principal exponente del tenis peruano a nivel internacional. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿Cuándo y a qué hora juegan Ignacio Buse vs. Zizou Bergs?

Ignacio Buse vs. Zizou Bergs se verán las caras por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, este jueves 8 de octubre desde las 11:00 p.m., a disputarse en el Qizhong Forest Sports City Arena (Minhang, Shanghái, China). El duelo se disputará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, una hora menos en México y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Ignacio Buse vs. Zizou Bergs?

En cuanto a la transmisión del partido entre Ignacio Buse vs. Zizou Bergs, esta estará disponible para toda Latinoamérica por la señal de Disney Plus Premium, a la cual se puede acceder en su versión de paga tanto en TV como para dispositivos móviles. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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