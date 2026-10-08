A pocas horas para el reinicio de la Liga 1, una grave denuncia periodística desde Brasil ha mencionado a un futbolista de Alianza Lima como uno de los beneficiados de una red que entregaba licencias de entrenadores de manera ilegal. Se trata de Paolo Guerrero, quien aparece dentro de una lista de jugadores y excracks mundiales de la talla de Thiago Silva, Roberto Carlos, Felipe Melo, Paulinho, Diego Lugano, entre otros, quienes son señalados dentro de una investigación del medio UOL Esporte que tiene al exfutbolista Alejandro Mancuso como el principal implicado.

La investigación periodística del citado medio brasileño inició en mayo del 2024 y recién, más de dos años después de haber recabado toda la información necesaria, han sacado a la luz pruebas que exponen a Alejandro Mancuso como el responsable de lo que ellos consideran una “mafia de las licencias”. Esta red buscaba facilitar el acceso a diplomas para ejercer la labor de entrenador en nombre de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), apuntando específicamente a jugadores de larga trayectoria.

“Son tipos que han jugado al fútbol toda la vida, ¿necesitan tres años de curso en línea?“, fue la frase que habría utilizado Mancuso para convencer a los futbolistas y exfutbolistas para tomar el camino más fácil y tener en su vitrina el diploma de entrenador que necesitasen, tales como la PRO (internacional), la A (profesional) y los certificados B y C (juveniles).

El nombre de Paolo Guerrero es mencionado como uno de los jugadores que hizo este negocio con Alejandro Mancuso, quien hizo parte de su carrera en el fútbol brasileño y llegó a trabajar dentro del comando técnico de Diego Armando Maradona durante el Mundial 2010. El costo de este tipo de diplomas era de 100 mil reales brasileños, es decir, 20 mil dólares.

Felipe Melo afirmó haber confrontado a Alejandro Mancuso para recuperar su dinero cuando se percató que todo era ilegal. (Foto: Felipe Melo)

Con el pago de este dinero, los jugadores no tenían que pasar por el conducto regular para acceder a estos diplomas, los cuales duran alrededor de tres años, con la obligación de tomar cursos virtuales y aprobar exámenes de rutina como en cualquier otra escuela para directores técnicos. Mancuso les ofrecía facilitarles la tarea para que obtuvieran el diploma en una semana, pues consideraba que al ser futbolistas o exfutbolistas, no tenían que pasar por ese larga espera.

“Tenemos curso normal, que demora casi tres años. Y tenemos curso urgente, con cuatro licencias, carnet y diploma, en una semana o diez días como máximo”, se le escucha decir a Mancuso en uno de los audios recabados por UOL Esporte para su investigación. El citado medio califica esto como “un camino paralelo para conseguir certificados falsos de entrenador, sin cumplir el proceso regular de formación”.

Al ser contactado por UOL Esporte, Alejandro Mancuso negó todo, incluso después de haber sido señalado por algunos de los exjugadores beneficiados que fueron entrevistados para esta investigación. “Muchos brasileños me llaman. ¿Por qué? Porque soy un tipo muy conocido en Brasil, ¿sabés? Y me preguntan cómo se hace, cómo se consigue. Yo paso el contacto de la federación para que llamen directo. Yo no estoy en la federación, yo no soy parte de la federación”, fue su descargo.

“Mancuso elogiaba la formación argentina, ofrecía la vía rápida y afirmaba que el procedimiento estaba acordado con Salvador Pasini, máximo responsable de la ATFA”, señala la investigación firmada por la periodista brasileña Joanna De Assis. Pasini salió al frente en defensa de la ATFA y negó cualquier vínculo de Alejandro Mancuso con la institución que el dirige.

A través de un comunicado, Passini señaló que “no reconoce ninguna gestión que el Sr. Mancuso haya llevado a cabo o alegue haber realizado en nombre de la entidad”. Del mismo modo, agregó: “Dicho señor no forma parte de la Junta Directiva, no ocupa ningún cargo de autoridad en la ATFA, no mantiene ningún vínculo contractual con la institución y no está autorizado para actuar en su nombre ni para representarla. Por consiguiente, cualquier oferta, cobro o envío de documentación que haya podido realizar invocando a la ATFA es algo totalmente ajeno a esta institución”.

A diferencia de Felipe Melo, Paulinho, Thiago Silva y Roberto Carlos, quienes dieron sus declaraciones de manera personal o a través de sus respectivas agencias de prensa –muchos de ellos negaron tener conocimiento de que esto se tratase de un engaño por parte de Mancuso, al punto que nunca utilizaron los diplomas que obtuvieron–, el informe de UOL Esporte no consigna ningún descargo de Paolo Guerrero. Hasta el cierre de esta nota, el futbolista de Alianza Lima no se ha manifestado al respecto. En Brasil, entre tanto, este caso ha generado mucha indignación.

Paolo Guerrero aparece como uno de los jugadores que se benefició del contacto con Alejandro Mancuso. (Foto: Getty Images)

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