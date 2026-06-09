La leyenda brasileña Roberto Carlos fue consultada sobre los principales candidatos para conquistar la próxima Copa del Mundo y no dudó en mostrar toda su confianza en la selección de su país. El exlateral izquierdo respondió con una sonrisa cuando le pidieron nombrar a sus tres favoritos para levantar el trofeo.
“Brasil, Brasil y Brasil”, señaló el campeón del mundo en Corea-Japón 2002, dejando en claro que considera a la ‘Canarinha’ como la máxima aspirante a quedarse con el título mundialista.
Sin embargo, cuando le preguntaron qué selecciones podrían disputarle el campeonato a Brasil, Roberto Carlos amplió su análisis y mencionó a tres potencias europeas que llegan con grandes expectativas.
“Francia, Portugal y España”, respondió el exjugador de Real Madrid, destacando a equipos que cuentan con planteles de primer nivel y que han sido protagonistas en los torneos internacionales más recientes.
Las declaraciones del histórico defensor se dieron en medio de una conversación con L1 Max sobre el panorama actual del fútbol mundial y las selecciones que parten como favoritas para la próxima cita planetaria.
Además, Roberto Carlos fue consultado sobre el presente de Mano Menezes, actual entrenador de la selección peruana. El brasileño recordó la relación que mantiene con el estratega y resaltó la calidad de su trabajo.
“Ha sido mi entrenador en Corinthians, un grandísimo amigo mío, excelente entrenador, un óptimo staff técnico y está en una grandísima selección”, manifestó el exfutbolista, quien coincidió con Menezes durante su etapa en el fútbol brasileño.
Finalmente, Roberto Carlos expresó sus mejores deseos para el técnico y para la ‘Blanquirroja’. “Yo deseo siempre lo mejor a él y a la selección de Perú”, concluyó, enviando un mensaje de respaldo al proyecto que encabeza Mano Menezes al frente del combinado nacional.
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