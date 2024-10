Carlos Zambrano vivió una de las noches más difíciles de su carrera: cometió dos penales y en general tuvo un rendimiento bajo en la goleada 4-0 sufrida ante Brasil. El defensor de la Selección Peruana, quien había sido uno de los puntos más altos en el triunfo contra Uruguay, esta vez poco pudo hacer para evitar los goles brasileños. Luego del pitazo final, reconoció que el combinado patrio tuvo muchos errores y que fueron superados de inicio a fin. Asimismo, resaltó que buscarán levantarse en noviembre, cuando recibamos a Chile en el Estadio Nacional.

“Somos realistas y conscientes de que tenemos que mejorar. No podemos cometer estos errores”, fueron las primeras palabras del ‘Kaiser’ en la transmisión de Movistar Deportes. “Igual, este partido era para buscar un empate. Brasil, no es su mejor selección, pero tampoco estamos en nuestro mejor momento nosotros. Ahora a levantar cabeza. Lo que tenemos en mente es ganar en casa todos los puntos posibles, y de visita rescatar uno que otro punto”, agregó.

Zambrano mostró su tristeza por el resultado tan abultado en contra. “Esto es largo. Seguir poniendo la cara. Es duro. Un 4 a 0 se ve muy feo. Nos vamos dolidos, pero esto sigue. Sinceramente no encuentro una excusa. Simplemente cometimos errores muy tontos. El ‘profe’ (Jorge Fossati) ya nos había comentado. Sea cual sea el nombre del que haya cometido el error, da igual, al final somos una selección. Ganamos todos, perdemos todos”, sostuvo.

“En el segundo tiempo aprovecharon los errores nuestros. No fue (Brasil) muy superior, el resultado a veces lo maquilla. Pero, como te digo, no podemos cometer estos errores si queremos seguir soñando. Estos errores no pueden volver a cometerse. Falta bastante, el partido pasada lo ganamos y la gente se emocionó. Dimos una alegría a la hinchada, que lo necesitaba. Pero bueno, faltan ocho fechas más, así que no podemos fallar de local y esperamos que la gente siga confiando en nosotros”, sentenció el jugador de Alianza Lima.

En el primer tiempo, el ‘Kaiser’, en una jugada dividida, tocó el balón con la mano y el árbitro Esteban Ostojich decidió cobrar la pena máxima. Raphinha pateó y venció a Pedro Gallese. Así fue el 1-0. Después, en el inicio de la segunda mitad, Zambrano cometió una falta en el área y el juez volvió a pitar penal. Nuevamente el delantero del Barcelona anotó y decretó el 2-0. Más tarde llegaron los tantos de Andreas Pereira y Luiz Henrique.

¿Qué se le viene a Perú?

El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fossati recibirá a Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo.

Tabla de las Eliminatorias 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 10 7 1 2 19 5 14 22 2 Colombia 10 5 4 1 13 6 7 19 3 Uruguay 10 4 4 2 13 6 7 16 4 Brasil 10 5 1 4 15 9 6 16 5 Ecuador 10 4 4 2 6 4 2 13 6 Paraguay 10 3 4 3 4 4 0 13 7 Bolivia 10 4 0 6 11 21 -10 12 8 Venezuela 10 2 5 3 8 10 -2 11 9 Perú 10 1 3 6 3 14 -11 6 10 Chile 10 1 2 7 5 18 -13 5





