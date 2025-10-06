Cristian Carbajal vive días que difícilmente olvidará. El defensor de Sport Boys recibió su primera convocatoria a la Selección Peruana para el amistoso frente a Chile, un reconocimiento al esfuerzo que viene mostrando en el Torneo Clausura con la camiseta rosada. Su nombre no figuraba entre los habituales en listas anteriores, por lo que la noticia lo sorprendió tanto como lo emocionó. Hoy, a sus 24 años, el lateral formado en Sporting Cristal atraviesa el mejor momento de su carrera, convirtiéndose en pieza clave del equipo chalaco y ahora en una opción real para el futuro de la defensa nacional.

Tras conocerse la lista de convocados, el futbolista chalaco compartió su sentir con GOLPERU. “Recibí la llamada y no lo podía creer, pero como me dijeron mis familiares, para eso trabajas día a día, por cada sufrimiento. La convocatoria va para mi madre por todo el apoyo y mis tres ángeles que están en el cielo. Ahora lo tomo con mucha responsabilidad”, expresó con evidente emoción.

La convocatoria de Carbajal fue una de las sorpresas dentro del listado presentado por Manuel Barreto. El técnico interino de la Selección Peruana viene probando nuevos nombres con miras al proceso eliminatorio, y el lateral izquierdo del Boys se ganó el llamado a base de rendimiento y regularidad. En lo que va del campeonato, ha sido uno de los jugadores más destacados en su puesto, combinando solidez defensiva con proyección ofensiva.

Más allá de la emoción, el defensor reconoció que este llamado también significa un reencuentro especial con alguien que conoce bien. “Conozco al profesor Manuel desde la reserva de Cristal, estaré atento a sus órdenes”, contó. Aquella etapa en el club rimense marcó el inicio de su formación profesional, y hoy, varios años después, sus caminos vuelven a cruzarse en la selección mayor.

La llegada de Barreto al banquillo de la ‘bicolor’ ha abierto la puerta a una nueva generación de futbolistas, y Carbajal representa justamente ese perfil: jugadores jóvenes, formados en el fútbol local, con hambre de demostrar. Su inclusión es vista como una apuesta a futuro, especialmente en una posición donde la competencia ha sido constante en los últimos años.

El lateral también tuvo palabras de gratitud hacia el hincha de Sport Boys, al que considera parte fundamental del presente del equipo. “Aquí jugamos con un jugador más, que es la hinchada. Están en las buenas y malas, y con un grupo unido eso se nota en la cancha”, destacó. Para el futbolista, el apoyo del público ha sido determinante en el crecimiento del plantel durante el torneo.

Carbajal no olvidó mencionar el esfuerzo colectivo del cuadro rosado. “El grupo se lo merece por lo que trabaja cada semana”, sostuvo, dejando en claro que su convocatoria no solo es un logro personal, sino también un reflejo del buen momento de su club. Sport Boys, pese a sus altibajos, ha mostrado competitividad y una defensa sólida, en gran parte gracias a la regularidad del jugador.

Cristian Carbajal. (Foto: Agencias)

En las últimas temporadas, el defensor chalaco ha demostrado una notable evolución. Su paso por Sporting Cristal, Cusco FC y ahora Sport Boys le ha permitido adquirir madurez futbolística y liderazgo dentro del campo. Estas características lo han convertido en uno de los laterales más completos del campeonato, condición que no pasó desapercibida para el comando técnico de la selección.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

