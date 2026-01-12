Renato Tapia, volante de la Selección Peruana, encendió la polémica por sus recientes declaraciones contra la Liga, la FPF y la misma Bicolor. El jugador de Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos se refirió al plano local y el poco atractivo que le genera en este último tiempo, además de mostrar su rechazo con ciertos pasajes de sus últimos años en relación a su participación en el ‘equipo de todos’. Christian Cueva, quien fue su compañero a lo largo de estos últimos años, mostró su desacuerdo y consideró que no fueron oportunas estas palabras.

De hecho, el actual futbolista de Juan Pablo II College se mostró en desacuerdo con la idea de que un jugador tiene que retirarse de la selección para protestar las injusticias que se viven en el sistema de nuestro fútbol. Eso sí, Cueva consideró de cara al futuro las cosas deben mejorar por el bien del fútbol peruano y también de la Selección Peruana, próximo a un nuevo proceso mundialista.

“No es el momento para que Renato haya salido a hablar, no lo comparto. Es un compañero al que siempre voy a respetar y desear lo mejor. Todo este tiempo que me tocó estar en la selección, las pequeñas cosas que había que solucionar, lo hemos hecho de la manera correcta, como para escuchar hoy a Renato decir esas cosas”, declaró en Radio Ovación.

Del mismo modo, cuestionó la forma de expresarse de Tapia sobre los problemas en Videna. Cabe precisar que el ‘Cabezón’ hace un tiempo aprovechó sus redes sociales, específicamente su cuenta de X, para protestar contra la FPF. “No comparto que se diga que uno tiene que protestar retirándose o saliendo de la selección. No es una respuesta adecuada”, agregó.

Renato Tapia cuestionó a todo el entorno de la selección incluidos los jugadores (Foto: GEC)

Por otro lado, se refirió a la “hipocresía” que hizo alusión Tapia cuando le preguntaron sobre la FPF y la Bicolor. “Siento que Renato no está haciendo las cosas que como creo yo lo puede hacer. No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta, que en el momento que estuvo, decir lo que él piensa, lo que él siente. Hoy por hoy, dar a entender muchas cosas, ya no va para mí, hoy que tenemos que apoyar más a nuestra selección”, concluyó.

En otro momento de la entrevista, ‘Aladino’ habló de la actualidad de la Bicolor y aseguró que todavía se siente preparado para volver a ponerse la camiseta que alguna vez lo llevó a una Copa del Mundo. Claro, es consciente de que necesita ser protagonista en su nuevo equipo en Chongoyape, destacar en la Liga 1 y convencer al futuro nuevo técnico de la Selección Peruana.

“He sufrido en la última Eliminatoria que no estuve en ninguna convocatoria. Uno como jugador profesional, siento que todavía estoy con la capacidad de estar en la selección y voy a luchar por eso. Luché cuando quizá no era nada, y no tendría porque no luchar en este momento”, señaló el exfutbolista de Cienciano y Emelec, las camisetas que vistió en la temporada 2025.

“Creo que no tenemos que hacer un drama de todas las situaciones que estamos viviendo, sino tratar de apoyar. En todo este tiempo, estuve apoyando y eso debemos hacer todos, creo que tenemos que seguir con la ilusión de encontrar un grupo y mejorar nuestro fútbol”, declaró el ‘10′, quien habló de su futuro en Juan Pablo II. “Muy contento de estar aquí, ilusionado con el proyecto, de tener cercanía con los menores. Además, se armó un grupo muy lindo y sano, tenemos una sede de concentración muy linda, un buen campo, creo yo que partido a partido se irá viendo nuestro objetivo”, finalizó.

Christian Cueva se puso la camiseta del cuadro santo (Foto: @Juan Pablo II)

