Christian Cueva y Jefferson Farfán son compañeros en la Selección Peruana y guardan una linda amistad. La llegada de 'Cuevita' al fútbol de Rusia hizo que compartieran más tiempo juntos. Por ese motivo, no dudaron en hacer una puesta cuando sus equipos se enfrentaron.

Ese partido entre Krasnodar y Lokomotiv de Moscú se disputó a principio de este mes, antes de los amistosos de la bicolor en Europa (contra Holanda y Alemania). El mediocampista fue el ganador (2-1), aunque no se esperaba lo que sucedería después.



"Yo le dije apostemos algo, no sé una cena. Mi compadre agarró y se fue al extremo y como jugado le respondí sí. Al final, el hombre no quiere aceptar, no me quiere pagar", indicó Cueva en el programa Nex Sports.

Jefferson Farfán y Christian Cueva son grandes amigos. (AFP/Nex Sport)

Christian Cueva reconoció que lo acordado fue dinero. Eso sí, no precisó en el monto. "No sé si es menos que un carro, porque hay de todos precios. Igual es dinero", apuntó 'Cuevita'. Eso sí, en son de broma.

Ambos jugadores se volverían a verse las caras en octubre con los amistosos en Estados Unidos contra Chile y la representación anfitriona, el 12 y 16 de octubre.

