Con la idea de generar mayor ruedo a los futbolistas jóvenes, la Selección Peruana Sub-18 disputará dos partidos amistosos en el mes de setiembre. Bajo la dirección técnica de Carlos Silvestri, la Bicolor se medirá ante la Selección de Guatemala en la Videnita de Chincha. Los choques serán el miércoles 3 y el viernes 5 de dicho mes, aprovechando también la fecha FIFA.

Con 24 jugadores seleccionados, la idea es ir armando una base para los torneos que se vienen en los próximos meses. Si bien la gran mayoría pertenecen al torneo local con equipos como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, entre otros, también hay cinco que llegan desde Europa.

En el arco estará Paolo Doneda quien integra las filas de AC Milan de Italia. En defensa, Phillip Eisele llegará desde el Eintracht Frankfurt de Alemania. Cabe resaltar que ambos ya formaron parte de pasadas convocatorias. En el caso de Doneda, tapó un partido en el pasado Sudamericano Sub-20.

En el mediocampo, Francesco Andrealli es otra de las novedades. Actualmente es jugador del Como Primavera, cuadro filial del Como FC que disputa la Liga Nacional de Italia. Además, ha sido incluido en las convocatorias oficiales del primer equipo a cargo de Cesc Fábregas. Se desempeña en cualquier posición de este sector, lo que le otorga mayor versatilidad.

Para la delantera, Silvestri eligió a Gabriel Soto, futbolista formado en Sporting Cristal, quien actualmente juega en el Sub-23 de Santa Clara de Portugal. Su despliegue también lo coloca como mediocentro ofensivo, aumentando la opción de sumar minutos en estos duelos.

Por último, Alberto Velásquez, ariete del Midtjylland de Dinamarca, buscará comenzar a ganarse una oportunidad en las divisiones menores del país. Previamente ya defendió la camiseta de Perú en dos amistosos de la Sub-15 y posteriormente jugó con las selecciones juveniles de Finlandia a nivel oficial, por lo que podría comenzar a tomar una decisión de su futuro.

Arqueros

Paolo Doneda (AC Milan - Italia)

Fabrisio Mesías (Alianza Lima)

César Bautista (Sporting Cristal)

Defensas

Jussepi García (Alianza Lima)

Phillip Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania)

Joao Cuenca (Sporting Cristal)

Rafael Guzmán (Universitario)

Dylan Maceda (FBC Melgar)

Favio Quiroz (Sporting Cristal)

Jailson Mathey (UCV)

Volantes

Lionel Herrera (AD Cantolao)

Samuel Pereda (Alianza Lima)

Braidy Paz (Alianza Lima)

Francesco Andrealli (Como 1907 -Italia)

Patricio Núñez (FBC Melgar)

Juan Agreda (UCV)

Franco Mendoza (Unión Comercio)

Delanteros

Gabriel Soto (CD Santa Clara - Portugal)

Carlos Saavedra (Comerciantes Unidos)

Alberto Velásquez (FC Midtjylland - Dinamarca)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Jair Moretti (Sporting Cristal)

Nicolás Rengifo (Universitario)

Jeanpiero Falconí (USMP)

