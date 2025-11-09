La Selección de Rusia, excluida desde hace un tiempo de las competencias oficiales, léase Eliminatorias al Mundial y Eurocopa por temas extradeportivos, sigue aprovechando el calendario para disputar algunos amistosos en los recesos por fecha FIFA. En octubre, el cuadro dirigido por Valeri Karpin viene de vencer 2-1 a Irán y 3-0 a Bolivia y espera seguir esa racha en los próximos duelos ante Perú y Chile, programado para el 12 y 15 de noviembre en suelo ruso.

En ese sentido, el mítico entrenador ruso, leyenda del Celta de Vigo de España, dio su nómina de convocados con la base de jugadores de la Premier League de Rusia y los futbolistas más destacados en el exterior, entre los que figuran el portero Matvey Safonov, del PSG de Francia, el delantero Aleksandr Golovín, del Monaco también francés, y el atacante Aleksei Miranchuk, actualmente en Atlanta United de la MLS y excompañero de Jefferson Farfán en Lokomotiv Moscú.

Ojo, Rusia no pierde desde setiembre de 2023, cuando cayó ante la selección Sub-23 de Egipto, y desde aquel entonces destacan victorias ante Camerún (1-0) y Serbia (4-0), además de un empate (1-1) con Nigeria en junio de este año. De hecho, si bien no compite a nivel oficial hace tres años, es un equipo de cuidado en Europa.

Rusia viene de golear 3-0 a Bolivia en la fecha FIFA de octubre. (Foto: EFE)

Convocatoria de Rusia





Arqueros: Stanislav Agkatsev (Krasnodar), Maksim Borisko (Baltika), Vitaliy Gudiev (Akron Togliatti) y Matvey Safonov (PSG de Francia).

Defensas: Mingiyan Beveev (Baltika), Ilya Vakhania (Rostov), Yuri Gorshkov (Zenit), Igor Diveev (CSKA Moscú), Danil Krugovoy (CSKA Moscú), Ruslan Litvinov (Spartak Moscú) y Matvey Lukin (CSKA Moscú).

Mediocampistas: Viktor Melekhin (Rostov), Maksim Osipenko (Dinamo Moscú), Aleksandr Silyanov (Lokomotiv Moscú), Dmitriy Barinov (Lokomotiv Moscú), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscú), Kirill Glebov (CSKA Moscú) y Maksim Glushenkov (Zenit).

Delanteros: Aleksandr Golovín (Monaco de Francia), Matvey Kislyak (CSKA Moscú), Aleksei Miranchuk (Atlanta United de EE.UU.), Ivan Oblyakov (CSKA Moscú), Daniil Fomin (Dinamo Moscú), Aleksandr Chernikov (Krasnodar), Nikolái Komlichenko (Lokomotiv Moscú), Ivan Sergeev (Dinamo Moscú) y Konstantin Tyukavin (Dinamo Moscú).

Matvey Safonov, arquero de Rusia, es el segundo arquero del PSG. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

