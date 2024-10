Las selecciones de Perú y Chile se enfrentarán en el Estadio Nacional de Lima, por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso, que es decisivo para ambos equipos, está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre. La Selección Peruana, dirigida por Jorge Fossati, necesita un triunfo para seguir con el sueño de clasificar a la próxima Copa del Mundo. A continuación, te contamos a qué hora inicia y en qué canales se podrá ver el ‘Clásico del Pacífico’. No te lo puedes perder.

La Blanquirroja llega a este partido tras perder por 4-0 ante Brasil en el Arena BRB Mané Garrincha, por la pasada jornada del proceso clasificatorio. El combinado patrio fue superado de inicio a fin. Los goles brasileños fueron obra de Raphinha (2), Andreas Pereira y Luiz Henrique. Se trata de una de las peores derrotas de la Bicolor en años.

Carlos Zambrano fue autocrítico tras la dura goleada en contra. “Esto es largo. Seguir poniendo la cara. Es duro. Un 4 a 0 se ve muy feo. Nos vamos dolidos, pero esto sigue. Sinceramente no encuentro una excusa. Simplemente cometimos errores muy tontos. El ‘profe’ (Jorge Fossati) ya nos había comentado. Sea cual sea el nombre del que haya cometido el error, da igual, al final somos una selección. Ganamos todos, perdemos todos”, dijo.

Chile, por su parte, llega a este encuentro tras caer por 4-0 ante Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra fueron los que marcaron los goles. La ‘Roja’ de Ricardo Gareca sigue en el fondo de la tabla de posiciones y la cabeza del ‘Tigre’ es pedida por los hinchas chilenos.

“No puedo dar una respuesta concreta. Pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar. Es un proceso difícil. Complicado. Pero hoy no puedo tomar una decisión. Necesito tranquilizarme. Hay tiempo. Pero todo lo que tenga que ver con abandonar el cargo, no estoy en condiciones de manifestárselos”, apuntó el extécnico de la Selección Peruana.





¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile se enfrentan el viernes 15 de noviembre por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo comenzará a las 8:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia y Venezuela iniciará a las 9:30 p.m.; mientras que en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay a las 10:30 de la noche. En México empezará a las 7:30 p.m.





¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En territorio chileno se podrá ver por Chilevisión, ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





¿Dónde se jugará el Perú vs. Chile?





TE PUEDE INTERESAR