Daniel Ahmed: "A la gente le va a gustar ver a la Selección Peruana Sub 20 en el Sudamericano"

Daniel Ahmed camina firme hacia un nuevo objetivo: después de un arduo trabajo como Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF (rumbo a los 3 años en el cargo), el entrenador argentino buscará cosechar los primeros resultados positivos. La prueba de fuego será en Chile, con la Selección Peruana Sub 20, a quien intentará conducirla al Mundial.

El exentrenador de Sporting Cristal es recordado por dirigir a aquella Sub 20 del 2013 (la de Edison Flores, Renato Tapia, Andy Polo, Christian Benavente, etc) que casi clasifica al Mundial . Y por eso hay total confianza en que, en el 2019, pueda superar lo hecho hace 5 años.

El argentino tiene mucha fe en su equipo y afirmó que a la hinchada peruana le gustará la performance de su equipo durante el Sudamericano de Chile (el 18 de enero debut ante Uruguay).



"Esta selección se está preparando para ganar, pero no puedo prometer ganar. A la gente le va a gustar ver a esta Sub 20, será una selección muy competitiva en el Sudamericano. Tenemos el deseo de llegar al Mundial de Polonia, tenemos ese deseo firme. Se vienen las semanas de preparación final, ahora tenemos más trabajo que el plomero del Titanic", le dijo el 'turco' a El Comercio.

Asimismo, el entrenador reveló que al equipo llegarán jugadores interesantes que juegan en ligas de todo el mundo. "En la Sub 20 tenemos a un chico Milesi, que está en el Brescia de Italia. Está MacPherson, quien juega en Escocia. Para la Sub 17 estamos siguiendo a Alex Robertson que está en el Manchester City. Carlos Silvestri va a convocar para la Sub 17 a un chico de España y a dos de Estados Unidos", concluyó.